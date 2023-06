Vox sigue exigiendo entrar en el Govern y el PP admite que todavía no tiene garantizada la investidura de Marga Prohens Idoia Ribas, portavoz de Vox: Las negociaciones están encauzadas, pero nunca hemos renunciado a entrar a gobernar" - Sebastià Sagreras, portavoz del PP: "Hemos hecho un gesto para las personas que no quieren unas nuevas elecciones, pero no tenemos garantizada la investidura y seguimos apostando por un Govern en solitario"