A pesar de que la rueda de prensa de hoy en la conselleria de Educación y FP no será la última del actual equipo (el jueves habrá noticias de oposiciones y estabilización de personal docente), ha tenido un marcado tono de despedida, de reivindicación del trabajo hecho y del traspaso que dejan, y también de recomendaciones, peticiones o incluso advertencias para los futuros gobernantes, en lo que se refiere a la política educativa en general y al planteamiento lingüístico en particular. Sobre la presencia del catalán en la escuela (uno de los temas de cabecera de VOX), Martí March ha señalado que "no es un problema que haya en las escuelas", sino que es "un fuego que se intenta encender desde fuera, que es fácil de encender y difícil de apagar" y que en su opinión desvía la atención de la política educativa. En este sentido, el conseller en funciones insta al futuro Govern del PP "que tenga 'seny' y aprenda de sus errores del pasado" en el materia educativa y lingüística, refiriéndose a la legislatura 2011-2015 de José Ramón Bauzá y al conflicto del TIL.

March se ha mostrado "convencido" de que vayan por donde vayan las negociaciones PP-VOX, en materia educativa "habrá una coalición de facto entre ambos partidos". En este sentido, como persona implicada con la educación, se ha mostrado preocupado con el hecho de que se pongan "palos a las ruedas de la mejora educativa" y entrar y avivar el debate del catalán en la escuela "lo es". Ha razonado que la política educativa va más allá del tema lingüístico y que hay muchas variables para mejorar o empeorar los indicadores del sistema, como los presupuestos que se destinen o el respeto a los acuerdos firmados con los profesionales del sistema. "No todo es el catalán, que el catalán no nos despiste", ha recomendado. "Estemos vigilantes de que no se creen problemas innecesarios y el tema lingüístico hoy no es un problema en los centros". Ha considerado que con esta cuestión no puede haber "visceralidad" y se ha de cumplir la Constitución, el Estatut y la ley de Normalización Lingüística. El pollencí (en negociaciones ahora con Més para asumir la alcaldía de Pollença) también ha lanzado otra consideración respecto a anuncios hechos desde el PP y VOX sobre su intención de no aplicar la LOMLOE. "Espero que sepan qué dice la Constitución, una comunidad autónoma no puede parar la aplicación de una ley orgánica, sería interesante que dejen de decir que paralizarán la LOMLOE, se ha de aplicar, al margen de matices que uno pueda introducir". El conseller ha reivindicado el valor pedagógico de la ley, aunque ha admitido que los plazos en Secundaria han sido demasiado precipitados y ha reconocido que su aplicación "ha creado problemas a los centros y a la conselleria". Así se ha pronunciado March tras haberse reunido antes con los sindicatos de la enseñanza pública para constituir la comisión de seguimiento del cumplimiento del segundo Acuerdo Marco, un pacto que las entidades sindicales ya han señalado que no permitirán que se incumpla y que incluye cuestiones ya de aplicación el próximo septiembre, como el inicio del cobro de la carrera profesional. El conseller en funciones ha reivindicado el acuerdo firmado por unanimidad en febrero y "de referencia estatal" y también ha sacado pecho del acuerdo cerrado con patronales y sindicatos de la concertada. March ha considerado que "dejan una hoja de ruta muy clara" . Además de estos dos acuerdos, el conseller en funciones ha subrayado otras cuestiones impulsadas por su equipo, empezando por "el logro" de la paz educativa en 2015, además de la apuesta por la etapa 0-3 AÑOS o la FP, la aprobación de la ley autonómica de Educación, la digitalización, el decreto de educación inclusiva (pendiente de aprobar), el decreto de plurilingüismo, el aumento de la inversión (con un presupuesto que ha pasado de 730 a 120 millones en ocho años), el incremento de las plantillas (3.000 docentes más), la política de estabilización, que supondrá reducir los interinos del 38% que se encontraron al 8% al finalizar los actuales procesos en marcha, el aumento de las becas de comedor (que han pasado de beneficiar a 3.000 familias a llegar a unas 11.000, incluyendo también a las de concertada y 0-3) ... Todo ello se ha traducido, ha indicado, en una mayor equidad y en una mejora de todos los indicadores educativos: "Todavía tenemos cosas que mejorar, sí, pero a todos esos que tienen ganas de decir todo el rato que 'somos los últimos en todo' les recordaría que hemos mejorado en todo". Del páramo de proyectos de infraestructuras a 180 millones invertidos Mención especial ha hecho para el tema de las infraestructuras. Tanto el como el director general de Planificación, Ordenación y Centros en funciones, Antoni Morante, han señalado que se encontraron con un páramo de proyectos (el curso 2013-2014 se dedicaron 0 euros de inversión a esta cuestión y en 2015 no había ningún proyecto en marcha) y que en sus dos mandatos la inversión en infraestructuras habrá llegado a los 180 millones. "Hemos intervenido en más de 300 centros y, lo más importante, se ha hecho una planificación según las necesidades y los datos de escolarización: hay proyectos planificados hasta 2031", ha indicado Morante, que ha razonado que el nuevo equipo "ajustará sus prioridades y tomará sus decisiones, será su responsabilidad". Este verano se harán 32 intervenciones de gran calado por valor de 51 millones de euros, incluyendo diez ampliaciones y el inicio de las obras de cinco colegios nuevos (Campos, Inca, el de La Femu en Palma, Can Picafort y Caimari). También se harán 40 obras menores por más de un millón de euros. Este verano, ha indicado Morante, se alcanzará "la cifra más alta de inversión en infraestructuras" en Baleares. El IBISEC trabaja ahora en la redacción de 45 proyectos "y es un trabajo que la administración que venga podrá seguir". Un curso 2023-2024 ya encarrilado Te puede interesar: 1 Este verano 24 centros educativos de Mallorca estarán en obras Tomeu Barceló, el secretario general de la Conselleria en funciones, ha intervenido para garantizar que dejan todo preparado para el próximo curso en cuanto a contratación de servicios: de transporte, comedor, auxiliares administrativos, limpieza.... "El curso está totalmente planificado, pasaremos un informe meticuloso de lo que está hecho y de lo queda y de la ejecución presupuestaria". Barceló asimimso ha indicado que la negociación con el ministerio de Educación para reparto de más de 28 millones para partidas de FP, capacitación digital, programas de apoyo, robótica, plazas 0-3 y programas de educación emocional. "Está todo cerrado ya", ha indicado. March ha aprovechado para recordar que nunca habían llegado tantos fondos ministeriales a las comunidades autónomas como ahora. El todavía conseller ha admitido que han quedado cosas por hacer (como medir el impacto de la covid en términos educativos, por ejemplo), pero se ha mostrado orgulloso de la paz y estabilidad lograda en el sector y del trabajo hecho "gracias a la colaboración, confianza y también las críticas" de la comunidad educativa.