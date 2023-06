Ara Més cerrará hoy su acuerdo con Sumar de Yolanda Díaz y con el senador Vicenç Vidal de candidato por Baleares para el 23J

Ara Més, coalición integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera, tiene previsto cerrar hoy su acuerdo para encabezar la lista por Balears de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz para las elecciones generales del 23 de julio. El candidato, casi con total seguridad, será el hasta ahora senador autonómico Vicenç Vidal.

Este acuerdo, que ayer estaba pendiente de unos flecos sobre la organización de los grupos parlamentarios, tan solo necesitará que la asamblea de Més per Mallorca lo ratifique, tal y como hizo ayer la de Més per Menorca. La formación ecosoberanista mallorquina tenía previsto ayer convocar esta asamblea, pero visto que el acuerdo con Sumar todavía no era firme, la pospuso para mañana jueves a partir de las 19:00 horas. Sumar ya ha dado el visto bueno a las exigencias de Ara Més . Estas pasan porque la coalición balear se la marca referente; el programa deberá estar centrado en la agenda balear, con especial énfasis en temas como la financiación o el territorio; encabezarán la lista electoral y pedirán autonomía política en el Congreso de los Diputados para conseguir avances de calado para Balears o, al menos, tener una voz propia que sirva para defender los intereses propios de las islas. Este cometido estará encomendado en la figura de Vicenç Vidal como candidato por las islas el 23J, que ya lo ha venido haciendo estos cuatro años como senador autonómico y llegando a acuerdos con las formaciones que integran la plataforma de Yolanda Díaz, así como con los nacionalistas vasco y catalanes. Sumar y Ara Més buscan un perfil político para que encabece las generales Las tres formaciones que integran Ara Més tiene claro que no quedarán diluidos en un grupo parlamentario unitario, sino que quiere tener margen para maniobrar con libertad. A la espera de Podemos Por otra parte, se está a la espera de Podemos Balears para saber si se integran también en el proyecto que encabezará Ara Més. Los podemitas todavía están digiriendo su estrepitosa debacle electoral del 28 de mayo, donde quedaron fuera del Parlament en Mallorca y del Consell. De todas formas, todo parece indicar que también estarán en la coalición que encabezará Vidal. Hay que recordar que existe un tiempo máximo hasta el próximo viernes para formalizar las candidaturas.