Valentina Milano: «Hay un aumento exponencial de violaciones grupales y consumo de porno en adolescentes»

Valentina Milano, doctora en Derecho por la UIB, jurista especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la ONU, donde trabajó más de una década, ha dirigido el Estudio sobre pornografía en las Illes Balears: acceso e impacto sobre la adolescencia, derecho internacional y nacional aplicable y soluciones tecnológicos de control y bloqueo, para el IBDona. Refleja que el 90 % de los adolescentes de Baleares de entre 13 y 18 años consumen pornografía.

¿Cuántos adolescentes pueden estar ahora viendo pornografía en su habitación?

Hicimos un diagnostico para conocer la realidad con encuestas entre más de 3.000 alumnos y alumnas de entre 13 y 18 años en 70 centros docentes. El 90 % accede a la pornografía de forma más o menos intensa. Ha subido muchísimo en dos o tres años. Hay una diferencia notable por sexos. Las chicas consumen una o dos horas a la semana, en los chicos es elevadísimo, llega hasta el 30 %; en las chicas, el 2 %. Es pornografía violenta, cosifica y maltrata a la mujer con violencia extrema. Un problema gravísimo de violencia de género. Las memorias del fiscal general del Estado en los dos últimos años están diciendo que hay un aumento de la violencia por parte de menores hacia las menores y ven un impacto claro del acceso a la pornografía.

¿Cuánto es consumo elevado?

En el mejor de los casos, más de cinco horas semanales, en muchos no pueden no ver porno cada día una o dos horas. Es adicción.

¿Qué les aporta?

La primera respuesta es que responde a su curiosidad sobre el sexo. Demuestra las carencias en el sistema educativo y la falta de educación afectivo sexual. Ese espacio lo está ocupando el negocio de la pornografía que transmite una imagen de la sexualidad deformada, violenta, sin emociones, sin afecto y respeto. Mencionan que les afecta a sus relaciones de pareja, en el caso de los chicos, por su consumo más alto, al 24 %, por las exigencias que plantean. Genera que sus relaciones reales no son satisfactorias. El sexo normal no les da placer. Estamos destrozando a una parte de la generación. No podrán tener una vida sexual sana (tampoco utilizan preservativo).

¿Dónde la ven?

En plataformas de intercambio de vídeos. PorHub, YouPorn, XXVideos, etc. Y se está desplazando a las redes sociales. Es todavía más preocupante su acceso por Instagram o TitTok. Los grupos de pornografía se han infiltrado y es más difícil bloquear ahí el acceso de los menores.

El actor porno Nacho Vidal le ha reconocido a Jordi Évole su espanto porque los jóvenes le imiten en la vida real.

¿Y qué espera? Es uno de los que se lo ha enseñado y ¿ahora se asusta porque le copian? Tenemos que predicar con el ejemplo.

La educación afectivo sexual brilla por su ausencia en los centros educativos.

Sobre todo por la falta de calidad, ausencia total no. El 60% sí que recibió algo, pero la mayoría unas charlas de dos o tres horas. Eso no es educación afectivo sexual. Tendrían que ser 10-15 horas al año.

¿Qué está pasando?

Es increíble, en otros países se toma en serio desde hace años. Aquí hay cierta resistencia, una parte de la sociedad más conservadora en contra. Se sigue considerando tabú la sexualidad, los padres deciden... Estamos hablando derechos fundamentales, no lo podemos dejar en sus manos. Son valores básico de convivencia. Debe ser algo troncal y obligatorio.

¿Por qué una comunidad autónoma con gobierno progresista tampoco la ha sacado adelante?

Se han hecho cosas, pero no es suficiente. En algunos municipios sí se han ido promoviendo y financiando proyectos interesantes. Por ejemplo, el ayuntamiento de Calvià, un ejemplo hasta a nivel nacional. Se han publicado datos que hacen ver que la educación afectivo sexual más intensa, de mejor calidad, en sus colegios públicos está empezando a dar resultados, con una toma de conciencia y rechazo hacia esas conductas y la pornografía. Hay que seguir en esa dirección y generalizarlo.

¿Se relaciona directamente el consumo pornográfico con las violaciones grupales por parte de menores?

Sí, varios estudios lo han relacionado y también la fiscalía. Hay un aumento exponencial y en edades muy tempranas. Lo que se está enseñando en esa pornografía online es aberrante. Hay muchísimas violaciones grupales. Se está permitiendo que los jóvenes vean conductas delictivas de forma libre.

Envían imágenes sexuales y caen en la pornografía infantil como víctimas de acosadores que se hacen pasar por otros menores.

Es extremadamente preocupante, el impacto no es solo la visualización. Intentan captar a niñas preadolescentes que se dejan convencer. La mayoría de la pornografía infantil hoy en internet es material autograbado. A través de redes sociales las captan haciéndolas creer que son amigos bajo una falsa identidad y luego te empiezan a chantajear. Del grooming pasamos a la sextorsión. Hay cantidad de denuncias de todos los países en Europa. Mujeres y adolescentes que ven sus imágenes en internet en páginas de pornografía, también en pareja, que se convierte en pornovenganza. Hoy te puede parecer muy bien, pero mañana quizás te arruina la vida. Puede impactar hasta en tu búsqueda de trabajo porque te buscan y te encuentras en la página de pornografía.

Las familias tampoco lo hacemos bien.

Están superdesorientadas, no nos forman. En el estudio hemos accedido a padres y madres. En general es muy difícil en un contexto escolar que se interesen en encuestas y esta vez ha sido abrumador. Unos 2.500 han participado. Dicen que están preocupados y no saben cómo actuar. Necesitan información sobre cómo hablar de esos temas, conocer mejor los riesgos y los sistemas de control parental.

¿Dónde está la solución?

Hay que hablar cuánto antes de sexualidad, no a los 14 años. De media empiezan con la pornografía a los 12,8 años. Hay que utilizar herramientas. La pornografía está prohibida en España y Europa para los menores de 18 años, pero no estamos aplicando el Código Penal en internet. Los sistemas de control parental pueden ser muy eficaces en la primera fase. Los propios adolescentes de 16 años nos dicen «cuidado con los más pequeños, los padres no estáis haciendo nada para protegerlos». Recomendamos adquirir un móvil lo más tarde posible. Lo ideal sería a los 16 años.

¿Qué impacto tiene el porno en los menores?

En el rendimiento escolar, el sueño, mala salud mental, hasta en el desarrollo del cerebro cuando el consumo es muy temprano. Relaciones sexuales precoces y poco saludables, sexismo, cosificación de la mujer y violencia sexual, mayor riesgo de disfunciones sexuales, capacidad reducida de construir relaciones sexuales saludables y riesgo de desarrollar conducta adictiva al móvil. Y al final se aislan.

¿Se persigue a las plataformas? ¿Hay un marco legal apropiado?

Ese es otro problema. Por fin lo hay gracias a una directiva de la UE de 2018. España ha tardado mucho en transponerla, el año pasado, con la ley de comunicación audiovisual. Incluye una normativa sobre las plataformas de intercambio de vídeos con limitaciones claras y está prohibido cualquier tipo de material pornográfico. Tienen que tener un sistema de control de edad efectivo, a través de sistemas biométricos o con el DNI. ¡Se hace con las apuestas y no con el porno!

¿Ha entrado en vigor?

Sí, en octubre. El órgano encargado de controlar, verificar y mandar requerimientos a las plataformas que no están cumpliendo es la CNMC. En marzo ha señalado que tiene dificultades para pedir bloqueos de webs, ha de pedir autorización judicial. Pide al Gobierno que se cree un sistema ágil para estos casos.

¿Confía en que funcione?

Nos da esperanza que en Francia, Alemania y Australia han dado más pasos. En Alemania podemos ver que ha funcionado. No puede ser que estos procedimientos duren meses porque estamos vulnerando los derechos fundamentales de los menores. Lo que no está funcionando es la vía penal. A los grandes directivos de estas plataformas no les pasa nada. Hacemos recomendaciones para mejorar el código penal. En Francia hay dos juicios en marcha por prostitución forzada, violación y trata, que las hay detrás de las plataformas.

¿Baleares es un destino prominente en la trata de mujeres? Ahora vemos la proliferación de negocios de masajes orientales.

Sí, desafortunadamente en Baleares el negocio de la prostitución está muy desarrollado relacionado con el turismo y porque es un destino muy atractivo para el mundo de los negocios. Esas casas de masaje tienen que ver muchas veces con la mafia china, que ha llegado con fuerza. Es un ambiente tan cerrado y tan inaccesible. Se ven catálogos que dan escalofríos, pero es muy difícil acceder a estas mujeres y poderlas ayudar.

¿La industria turística mira a otro lado?

Sí, no se está abordando. Son pocos los grupos turísticos hoteleros que se están preocupando.

Carmen Riu alerta de prevenir el acoso y la prostitución infantil en el sector en las islas.

Evidentemente lo dice una mujer. Son muchísimas más víctimas de las que pensamos. En Ibiza se hizo una campaña para que los taxistas no lleven a clientes a esos servicios y pongan unas pegatinas en sus coches mostrándolo; han sido muy pocos los que se han apuntado.

Mientras tanto crece el antifeminismo en los adolescentes.

Sí, es un discurso que internet y las redes sociales promueven. Va tan rápido, no se piensa y se radicaliza. El poder patriarcal siempre está. Es una manera muy fácil para pasar mensajes antifeministas y la pornografía y el sexo fácil ayudan a que algunos acepten ese discurso.

¿La justicia sigue siendo machista?

Tenemos un problema con la justicia en España, sin duda. No hemos logrado formar y sensibilizar lo suficiente al poder judicial. Hay un sector que no quiere integrar principios cardinales y fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. La igualdad es uno de los ejes de nuestra democracia.