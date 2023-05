El Govern teme que este verano alguna localidad de Mallorca, incluso las que están en zona costera, pueda verse obligada a tomar la decisión de limitar el consumo de agua. Así lo ha anunciado esta mañana el conseller Miquel Mir, que ha visitado esta mañana el centro de control telemático del agua, ubicado en Son Pacs, para conocer la situación de la red de distribución de la isla.

El conseller ha reconocido que se trata más bien de un pronóstico que de una afirmación, porque no se sabe cuánto lloverá este verano en la isla, ni en qué intensidad. Sin embargo, ha recordado que la isla, al igual que el resto del archipiélago, se encuentra en una situación complicada de emergencia climática, en la que cada vez llueve menos, por lo que el agua se convierte en una prioridad. Teniendo en cuenta las experiencias de veranos anteriores, donde en algún pueblo se tuvo que limitar el consumo entre los ciudadanos, Mir cree que este año esta situación se volverá a repetir. Y, además, estas medidas restrictivas se tendrán que aplicar en pueblos donde nunca se han producido estos problemas de agua, incluidas algunas localidades costeras que se verán afectadas por la llegada de los turistas, que se convierten en grandes consumidores. Estas restricciones son decisiones que las adoptan los propios ayuntamientos, ya que el Govern no tiene competencias sobre este tema.

A pesar de estos pronóstico negativos, el Govern presume de la gestión hídrica que se ha realizado en los últimos años. Gracias a las medidas que se han adoptado, según ha detallado Mir, se ha conseguido que las fugas de agua por la red apenas alcanzan un 1,5%, una cifra que ha calificado de “espectacular”, teniendo en cuenta que durante años se perdía un caudal mucho más elevado.

El conseller de Medio Ambiente ha abogado por continuar trabajando para lograr un control telemático de toda la red de suministro, que en estos momentos en Mallorca cuenta con 175 kilómetros de tuberías, que abastecen a un total de 14 municipios. Está previsto que en breve otros dos pueblos, como son Ariany y Petra, se incorporen a esta red, lo que permitirá a estas dos localidades que pueden aprovecharse del agua que se obtiene de las tres desaladoras que hay en Mallorca, que dan suministro al resto de los otros 14 localidades. Esta red se distribuye mediante un sistema informático que se centraliza en Son Pacs. Así, se puede controlar la capacidad de almacenaje y consumo que desarrolla cada localidad, aumentando el caudal del depósito si es necesario.

Miquel Mir también ha señalado que en estos momentos las aguas subterráneas de Mallorca alcanzan una capacidad del 62%. Se trata de una cifra muy positiva, que supera en más de cuatro puntos la capacidad del año pasado. Este aumento del caudal subterráneo se debe a las consecuencias positivas que ha supuesto la llegada de la tormenta Juliette. Tanto el agua de lluvia que descargó la tormenta, como la nieve que se ha ido poco a poco derritiendo han permitido aumentar la capacidad de estas fuentes subterráneas.

Ya a principios de este año, según ha detallado Mir, el Govern reunió a todos los responsables de los municipios para planificar los recursos hídricos de este verano. A esta reunión se incorporaron los pueblos que no están conectado a esta red mayoritaria. Desde la conselleria de Medi Ambient se ha recordado a los responsables que nos encontramos en una situación prealerta como consecuencia de la falta de lluvia, lo que obliga a los ayuntamientos a realizar una planificación de los recursos hídricos, para lograr una mejor distribución del agua. El conseller ha recordado que la decisión de limitar el consumo depende directamente de los ayuntamientos, si bien el Govern ofrece un asesoramiento para obtener una mejor planificación de estos recursos.

El conseller Mir ha asegurado que la gestión hídrica, que cada vez es más complicada, supone uno de los principales retos presentes y futuro de las administraciones.

Por otra parte, el conseller Mir tiene previsto reunirse esta tarde con la vicepresidencia del Gobierno, Teresa Rivero, para comentar las medidas que se deben adoptar desde la administración nacional a favor de la defensa del Mediterráneo.