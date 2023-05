Tras su experiencia durante el Mundial de Qatar 2022, la compañía NetxNorth se ha implantado en Baleares para ofrecer un servicio de taxis aéreos con aeronaves eléctricas, que se asemejan a drones tripulados, tienen capacidad para cinco pasajeros, despegan y aterrizan en vertical y ofrecerán a sus clientes vuelos interiores en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como desplazamientos entre islas, ofreciendo una alternativa a determinadas rutas aéreas y también por carretera. El precio del trayecto más económico será de 90 euros por pasajero en un viaje interior, avanza Gonzalo Grandes, portavoz de la compañía NetxNorth.

No obstante, para implantar este tipo de vuelos en aeronaves eléctricas que operan fuera de los aeropuertos y aeródromos convencionales, NetxNorth necesita una autorización preceptiva de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), que la compañía espera lograr en 2024, admite Gonzalo Grandes a este diario.

NetxNorth pretende convertirse, también en Baleares, en una de las empresas líderes de la nueva aviación de última milla y ofrecer a sus clientes una nueva forma de movilidad aérea que permitirá al público ahorrar hasta un 80% del tiempo en trayectos reservando vuelos tanto intraisla como interisla, ofreciendo una mejor accesibilidad a la aviación y preparándose para la adopción de las innovadoras aeronaves denominadas eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Alternativa también a los desplazamientos por carretera

Subraya la empresa que "se trata de una alternativa de transporte más sostenible que las formas tradicionales de movilidad ya que, a través del uso de energías limpias para alimentar las baterías de los eVTOL, logran eliminar por completo el impacto negativo tanto en la atmósfera".

Estos taxis aéreos, despegarán, en caso de conseguir la preceptiva autorización de la AESA, desde vertipuertos, espacios de aterrizaje y despegue de drones tanto para labores de reparto de mercancías como de transporte de personas a otros puntos de la ciudad o de la isla. "También será posible, como en los vehículos de Uber o Cabify, alquilar la aeronave enterna o compartirla con otros usuarios", añade Gonzalo Grandes.

Sin embargo, por el momento, NetxNorth, y a la espera de que sus planes se materialicen, opera únicamente con una compañía de taxis aéreos, convencionales, con helicopteros que realizan sus rutas desde el aeródromo de Son Bonet, la terminal ejecutiva del aeropuerto de Ibiza y el aeródromo de Sant Lluís, en Menorca.

El objetivo durante este tiempo, señala la empresa, es detectar las mejores rutas y localizaciones para más tarde poder operar con las ya mencionadas aeronaves eléctricas y silenciosas que permitirán ofrecer una alternativa de movilidad a algunas de las rutas terrestres y marítimas, llegando también a lugares donde otros medios de transporte no pueden llegar.