Los médicos amenazan con una huelga nacional si la exención de las guardias se amplia de los 55 a los 60 años

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha escogido Mallorca como escenario para la reunión anual de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS) que comienza hoy, jueves, con una cena de bienvenida en el hotel Son Caliú de Palmanova (Calvià), advertirá al ministerio de Sanidad que no tolerará que la exención de las guardias médicas, establecida en estos momentos a partir de los 55 años, se amplíe hasta los 60.

Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico de Balears (Simebal) y organizador de este cónclave, avanzó que este asunto será debatido mañana, viernes, y que previsiblemente este debate concluirá con un comunicado en el que la CESM advierta de la posibilidad de convocar una huelga médica a nivel nacional en caso de que prospere la medida de alargar el periodo laboral en el que los médicos puedan realizar guardias. Lázaro explicó que durante la negociación del nuevo estatuto marco para la profesión médica, el Ministerio planteó esta ampliación de la edad para la exención y que los sindicatos de clase -UGT, CC OO y CSIF- se levantaron de la mesa de negociación. Pese al parón en la negociación, el presidente de Simebal advirtió de que si esta iniciativa prospera se producirá un conflicto laboral. Lázaro apuntó a que esta medida de ampliar la edad en la que se pueden realizar guardias ha sido apoyada por varias CC AA y mostró su interés por conocer si la conselleria de Patricia Gómez está entre ellas. Porque el tema de las guardias preocupa mucho a la clase médica.

“Es el principal motivo del burn out (síndrome de estar quemado en el trabajo) entre la profesión. Además, es indignante que esas guardias, a las que el profesional dedica entre tres y cuatro años de su vida profesional, no computen para la jubilación”, añadió el líder sindical. Por ello, adelantó, han pedido a los sindicatos europeos que participan en el foro de Mallorca que les informen sobre cómo se actúa con las guardias médicas en sus respectivos países como paso previo a interponer una denuncia primero ante el defensor del Pueblo de este país y, más tarde, ante el de Europa.

Unidad sindical

De lo que sí se congratuló el organizador de este encuentro sindical en Mallorca es que la CESM vaya a recuperar en él la unidad perdida. Lázaro reveló que también han confirmado su asistencia los representantes del sindicato Metges de Catalunya así como el Sindicato Médico Andaluz que no habrían concurrido a anteriores reuniones de la Confederación Estatal.

Por ello, auguró que de la reunión saldrá un documento de consenso inédito en los últimos tiempos contra esta ampliación de la edad en la que el médico puede realizar guardias.

La CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) ha elegido Mallorca para, junto con la FEMS (European Federation of Salaried Doctors), debatir sobre la situación actual de la sanidad nacional y europea. En las ponencias se abordará la problemática actual de la sanidad y acuerdos alcanzados. Organizado por Simebal, a la reunión que comienza hoy, jueves, y concluye el próximo sábado han confirmado su asistencia representantes sindicales médicos de países como Austria, Chipre, Bélgica, Rumania, Holanda, Eslovenia, Suiza, Francia, Portugal, República Checa, Italia o Croacia.