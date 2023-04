Teppo Tauriainen: «Santa Catalina nos gusta tanto porque en Suecia no tenemos nada parecido»

Los embajadores de los países de la Unión Europea en España se citaron el jueves y el viernes en Mallorca. Correspondió a Teppo Tauriainen elegir el emplazamiento porque Suecia ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Subraya el atractivo de la isla para los suecos más allá del sol y la playa, y asegura que el ‘modelo sueco’ no ha perdido vigor.

¿Por qué ha elegido Mallorca?

Entre los embajadores europeos en Madrid tenemos la costumbre de salir una vez cada seis meses para conocer el resto del país. Suecia organiza este viaje porque preside el Consejo de la Unión Europea y hemos elegido Baleares. Es un lugar muy interesante para nosotros porque muchos de nuestros ciudadanos visitan las islas. Pensé que sería bueno que todos los embajadores conociéramos más de Baleares; conocemos el sol y la playa, no mucho más. Pero en las reuniones ya hemos aprendido que la oferta es mucho más amplia.

¿Cuántos turistas suecos visitan Baleares cada año?

Miles. No tengo una cifra exacta, pero es uno de los destinos más populares en Suecia. Mallorca no tiene solo sol y playa, tiene gastronomía, cultura, oferta deportiva y patrimonio histórico. Los suecos siempre buscan nuevas experiencias y Baleares ha hecho un buen trabajo para ampliar su oferta.

En Suecia, antes de la pandemia, se popularizó un concepto llamado ‘Flygskam’, una especie de vergüenza a volar en avión por motivos medioambientales.

Ahora se habla mucho menos de esa vergüenza a volar. Vivimos en el norte, el verano es bastante bueno, pero el resto del año el clima puede ser un poco duro. La gente necesita otras experiencias. Lo que debemos hacer es investigar para que los vuelos sean más sostenibles.

¿Greta Thunberg es una buena embajadora de Suecia?

Es una activista que empuja a los políticos a que se tomen los desafíos medioambientales más en serio. Ha sido positivo para la política nacional y también a nivel global gracias a la influencia y los seguidores que tiene.

¿Por qué a los suecos les gusta tanto Santa Catalina?

[Risas]. Atrae mucho a los suecos. Está situado en una bonita ciudad, cerca del mar, con buenos restaurantes y edificios bonitos. Es muy atractivo porque no tenemos nada parecido en Suecia, en las ciudades no tenemos tantos edificios antiguos. Tengo muchos amigos suecos que vienen con frecuencia a Mallorca y hablan de Santa Catalina.

¿Por qué los suecos compran casas en Mallorca?

Ofrece una vida muy atractiva. Muchos se han mudado y viven aquí de forma permanente. Hay una calidad de vida que para ellos seguramente es mejor que la de Suecia. Por el clima y por las atmósfera que hay en Mallorca.

Hay un debate sobre limitar la compra de casas por parte de extranjeros porque han subido muchos los precios y los residentes no pueden comprar o alquilar una casa. ¿Qué le parece?

Tengo entendido que no se trata solo de extranjeros, también gente de que no vive aquí. Que no haya viviendas para residentes es un desafío que también existe en otros lugares. Hay que buscar un equilibrio.

¿Los suecos quieren entrar ahora en la OTAN porque tienen miedo a Rusia?

Nuestra situación de seguridad cambió después de la agresión rusa a Ucrania. Pensamos que cada uno de nosotros tenemos que poder decidir cómo organizarnos y qué tipo de cooperación de defensa vamos a tener. No podemos aceptar que un país diga que otro no puede ser miembro de la OTAN. No creo que los ciudadanos suecos piensen que Rusia vaya a invadir Suecia, pero hay preocupación porque la guerra está bastante cerca. Como dijo nuestro Primer Ministro hace unos días, Kiev está más cerca de Estocolmo que Bruselas.

De momento Turquía veta el ingreso de Suecia porque exige la extradición de una serie de ciudadanos kurdos residentes en su país. ¿Cómo cree que se puede desbloquear esa situación?

Junto con Finlandia, llegamos a un acuerdo con los turcos el año pasado durante la cumbre de la OTAN en Madrid, y hemos implementado todos los elementos de aquel acuerdo. Pero los turcos exigen ciertas cosas que no podemos hacer. Las extradiciones funcionan a través de tribunales y si un país quiere pedir la extradición de una persona a otro país, tiene que pasar por un tribunal que la estudiará y la aceptará o no. Ahora los turcos están centrados en sus elecciones de mayo, cuando pasen retomaremos las conversaciones y ojalá se formalice pronto nuestra entrada en la OTAN.

Tradicionalmente Suecia ha sido considerado un modelo a seguir por haber logrado un Estado de bienestar muy desarrollado. ¿Sigue estando justificada a día de hoy esa admiración?

Creemos que tenemos una sociedad atractiva, igualitaria y que trata de actuar de manera sostenible. También tenemos nuestros desafíos, pero si podemos servir de inspiración a otros, fantástico. Aunque hay diferencias políticas, hay un amplio consenso entre los suecos sobre ciertos aspectos de cómo organizar la sociedad.

Suecia también ha sido objeto de admiración por ser un país abierto y tolerante. Sin embargo, un partido de extrema derecha con un discurso antiinmigración apoya al actual Gobierno. ¿Esa Suecia tolerante ya no existe?

Es cierto que este partido tiene una posición bastante dura en materia de inmigración. Pero hay que tener en cuenta que en 2015 llegaron 164.000 inmigrantes refugiados de golpe y fue un shock para la sociedad sueca. Cada año recibíamos a muchos inmigrantes, pero aquel 2015 llegaron en tantas cantidades que el sistema de acogida no lo pudo resistir. Aquello cambió el debate en Suecia, e hizo que casi todos los partidos políticos adoptaran una postura más restrictiva que años atrás acerca de la inmigración. Ahora se habla de que necesitamos tener la capacidad para organizar la recepción e integración de inmigrantes en la sociedad de manera ordenada.

¿Conoce el significado de la expresión ‘hacerse el sueco’?

Seguramente tiene algo que ver con Suecia, pero hay otras explicaciones. Nosotros las pusimos en nuestra página web, le invito a consultarla.