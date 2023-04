La conselleria de Educación bate récords este curso en materia de personal. Debido al proceso de estabilización y las diferentes convocatorias de personal convocadas, la conselleria de Educación ha admitido este curso cerca de 17.000 solicitudes para participar en los procesos selectivos puestos en marcha.

Cabe recordar que por cada solicitud presentada, cada aspirante ha abonar unas tasas de 83 euros, salvo aquellos exentos por algunas de las causas previstas en la normativa, como estar en el paro, por ejemplo. Aquellos que luego son excluidos pueden solicitar la devolución de lo pagado. Ante las quejas por el precio de esta tasa (el más elevado del Govern), la Conselleria se comprometió a revisarla y bajarla el próximo año.

Para el concurso de méritos extraordinarios Educación admitió finalmente 11.635 de las 13.572 peticiones presentadas por casi 6.000 aspirantes. En el concurso de méritos, cuyo diseño ha sido muy criticado al permitir que cualquier profesor se presente a cualquier especialidad aunque no tenga la formación adecuada o ninguna experiencia, se ofertan un total de 365 plazas.

Dentro del plan de estabilización del personal temporal, Educación también ha convocado este año un concurso-oposición extraordinario, en el que las fases no son eliminatorias. Es decir, que una persona podrá pasar a la fase de concurso y baremación de los méritos (experiencia, formación...) aunque haya suspendido la parte teórica (aunque habrá que lograr un promedio como mínimo de aprobado entre todas las fases). En estas pruebas, la Conselleria ha ofertado 265 plazas, para las que recibió 3.300 peticiones.

El resultado del concurso de méritos puede provocar un descenso en la participación real que tendrán las oposiciones, ya que algunos inscritos puede que no concurran a las pruebas al haber conseguido plaza por la baremación de méritos. Según informaciones difundidas por los sindicatos, el ministerio de Educación podría publicar la primera lista provisional de aspirantes seleccionados la primera quincena de mayo.

Por último, este curso tiene lugar también un concurso-oposición ‘ordinario’ (con fases eliminatorias) para garantizar las tasas de reposición (cubrir jubilaciones). En este proceso, la Conselleria oferta 564 plazas y ha admitido un total de 1.940 solicitudes.

Educación ha convocado estos procesos para cumplir con la ley estatal para la reducción de la temporalidad en el sector público, que el Gobierno central aprobó en diciembre de 2021 a instancias de la Unión Europea. Para el departamento que dirige Martí March, con Rafi Sánchez al frente de la dirección general de Personal, 2023 es un año de «no retorno», ya que cuando acaben todos los procesos selectivos se espera conseguir el objetivo de bajar la tasa de interinos del 26% actual al 8% (en 2015 llegó a ser del 40%).

El plan de estabilización ha generado quejas por cómo ha sido diseñado. Hay muchas voces que no ven justo, por ejemplo, que las personas que en algún momento aprobaron oposición pero no obtuvieron plaza no tengan preferencia frente a otros interinos. También se critica que las oposiciones no sean por islas.