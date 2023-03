Yolanda Díaz no suma en Baleares

Yolanda Díaz presentará mañana de forma oficial en Madrid su candidatura para las próximas elecciones generales que casi con total seguridad serán en diciembre después de varios meses sumergida en un «proceso de escucha» por toda España en el que ha intentando atraer a socios importantes para construir un proyecto político transversal. Aunque con ausencias importantes: ningún dirigente de Balears acudirá a la cita, solo Esquerra Unida enviará a algún representante. En estos momentos existe una división de calado entre Sumar y Podemos porque el partido liderado por la ministra Ione Belarra —Pablo Iglesias es quien lanza las consignas del partido pese a no tener cargo orgánico— está dispuesto a no apoyar a la candidatura de Díaz y ha ordenado a sus cuadros no acudir al acto a menos que Díaz firme un acuerdo in extremis.

«Vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos, me encantaría que nos acompañe porque el día 2 empieza todo y en los momentos clave de la historia hay que estar», defendió la ministra de Trabajo esta semana, después de su aparición en todas los medios a raíz de su discurso en la moción de censura de Vox. Díaz también insistió en que le «encantaría que estén los dirigentes» del partido, y se mostró «convencida de que habrá mucha gente de Podemos» en el acto. Pero de momento solo unos pocos han desoído la advertencia de la dirección nacional: los líderes de Podemos en Galicia y Navarra, el consejero navarro Eduardo Santos, la eurodiputada Eugenia Rodríguez Palop o el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes. Yllanes es el único dirigente de Baleares que se ha posicionado radicalmente a favor de la candidatura de Díaz. Hace unos días lamentó su ausencia en el acto de mañana pero envió «todo mi apoyo» a la líder de Unidas Podemos porque «solo con el acuerdo y el concurso de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía». Este posicionamiento público no sentó bien a ciertos sectores de Podemos, que así se lo hicieron saber a través de su cuenta de Twitter, donde había escrito el mensaje de apoyo. «Por fin estás donde quieres estar, en un frente contra Podemos con tu gran amigo Íñigo Errejon». Un Errejón que ya ha confirmado su presencia en el acto de Madrid. En cuanto a la dirección autonómica del partido la posición es más compleja porque, si bien están en total sintonía con la vicepresidenta del Gobierno y han alabado todas la medidas tomadas por su ministerio, como los ERTE o la reforma laboral —ambas han tenido un impacto muy beneficioso en las islas—, la realidad es que tanto Antònia Jover como Lucía Muñoz forman parte del núcleo de Podemos a nivel estatal y son diputadas nacionales. Muñoz, por ejemplo, ha sido la encargada de defender la postura del partido tanto en la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ presentada por el PSOE como en la moción de censura de Vox. Jover se posicionó «de acuerdo» con las palabras del vicepresidente acerca de que «toda la izquierda tiene que ir junta», pero pide pactar una metodología para primarias para poder confluir, con el objetivo de evitar listas no representativas decididas «en despachos a nivel estatal». El mapa de apoyos territoriales de Yolanda Díaz con Sumar Los econacionalistas se resisten Pese a la cercanía con Podemos, la plataforma de Díaz ha intentado seducir a Més per Mallorca para que se sume a su proyecto, aunque con unos resultados ínfimos. Los equipos de Díaz y Lluís Apesteguia han mantenido en los últimos meses varias reuniones para acercar posturas, pero los econacionalistas han rechazado los ofrecimientos porque concurrirán «única y exclusivamente» con Ara Més, la confluencia registrada junto a Més per Menorca, Ara Eivissa y personas independientes. Se desmarcan así de sus socios naturales como Compromís, Más País, Verdes-Equo, Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla y Movimiento Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta ya que todos ellos han confirmado su asistencia al acto de Madrid. Además Apesteguia ya declinó la invitación al acto del pasado 27 de enero en Palma, donde sí estuvieron dirigentes de Podemos.