La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que "no sé cómo pagarles el favor que nos han hecho" con las fotografías de la comida entre la presidenta del PP balear, Marga Prohens, la cúpula de su partido y José María Rodríguez, el exdirigente de la formación y número dos de Jaume Matas que fue condenado a 3,5 años de cárcel por el caso Over. La dirección nacional del PP, a través de su portavoz de campaña, Borja Sémper, desautorizó ayer el encuentro del pasado viernes en el restaurante Sa Vinya de Sencelles.

La socialista ha afirmado que "una imagen vale más que mil palabras" y ha manifestado que los 'populares' son "los mismos de siempre, ligados a la peor historia" de la Comunidad Autónoma". "Entiendo que es difícil defenderlo", ha añadido. La dirigente balear ha reivindicado que, a diferencia de la oposición, su primera fotografía en el Consolat fue en 2015 con la comunidad educativa.

En la réplica el portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha recordado a los cargos socialistas que se saltaron la cola de vacunación o la autorización del concierto de reguetón en la Plaza de Toros que acabó en macrobrote: "Lo más grave: mientras usted aplicaba las peores restricciones, se las saltaba una noche en el Hat Bar".

Asimismo ha acusado a la presidenta de "callar" ante los casos de menores tuteladas y ha criticado su apoyo a la ley del 'solo sí es sí': "Su ciclo se ha terminado".

A la reunión en Sencelles acudieron unas 50 personas y estuvieron presentes, además de Prohens, el candidato al ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez; el diputado autonómico y pareja de la líder del PP, Javi Bonet; la secretaria general del PP en Balears, Sandra Fernández, o la mano derecha de Rodríguez, Paco Frau. Según pudo saber este diario, la velada tuvo lugar para consensuar las ideas de listas de primera y segunda línea al ayuntamiento de Palma, en la que se plantea incluir a personas de confianza de Rodríguez.

Prohens, en una entrevista ayer en Canal 4, aseguró que comunicó a la dirección nacional «desde el primer momento» que era una comida «informal, dentro de mi vida privada», aunque al ver la «trascendencia» de la noticia «evidentemente» no fue la mejor decisión: «Si llego a saber que hubiera generado tanto revuelo, la decisión hubiera sido otra». Declaró que tanto ella como Martínez «somos líderes que no debemos nada a nadie, no tenemos hipotecas ni vínculos» y señaló que ya conoce quién filtró la información —«si no lo supiera no estaría capacitada para ser la presidenta del PP»—. En esta misma línea manifestó que los ciudadanos «no están pendientes de con quién come Marga Prohens» para acabar aseverando que «no voy a dar más explicaciones porque no las hay».

«Aquellos que pretendan utilizar esto políticamente se lo deberían pensar dos veces. No todos han dado las explicaciones que estoy dando yo, así que cuidado porque se les puede volver en contra según qué campañas», concluyó.

El exconseller y expresidente del PP de Palma es un personaje clave porque tejió durante su etapa política una amplísima red de influencias que le permitió consolidar una estructura de poder y movilización muy potente después de tener el control total del partido en Palma, por lo que esta comida es una muestra evidente del gran influencia que sigue teniendo el exdirigente popular. Asimismo, en los últimos días muchos afiliados han mostrado su indignación e, incluso, algunos reconocen que están «alucinados» con la vuelta de Rodríguez porque puede perjudicar de forma importante al partido.