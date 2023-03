Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, ha presentado esta mañana los actos de Semana Santa que se celebrarán este año en Mallorca, donde intervendrán unas 250 cofradías, para conmemorar la muerte y resurrección de Jesús.

El obispo ha presidido la presentación de estos actos acompañado por los representantes de las principales cofradías de Mallorca. Además del secretario diocesano de formación y acompañamiento de cofradías, Jaume Rigo, también han asistido a la presentación de estos actos Tomeu Mulet, alcalde de Sineu; Bernat Riera, presidente de la asociación de cofradías de Palma; Maria Sansó, presidenta de las cofradías de Manacor; Pep Noguera, presidente de la asociación de Inca; Miquel Vives, de Pollença; Pere Bestard, rector de Muro y Maties Llompart, representante de Llucmajor.

Los organizadores calculan que este tipo de actos religiosos movilizan en Mallorca a unas 10.000 personas, además de los ciudadanos que acuden a presenciar dichas procesiones.

Cada uno de los representantes de estas históricas cofradías han presentado los actos religiosos que se han organizado en sus respectivas localidades. Actos que empiezan con la celebración del Domingo de Ramos, seguido de la celebración de las procesiones de Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Todas estas cofradías llevan meses ultimando los preparativos para que estas celebraciones religiosas se celebren sin mayores problemas, con la intervención de los penitentes.

El obispo quiso destacar en esta presentación que la Semana Santa representa un periodo muy importante, y a la vez necesario, para la vida de la cofradía, ya que supone vivir el misterio de la entrega por amor de Jesús a la humanidad, y también el momento para dar testimonio de la fe cristiana. “Nuestro tiempo es el tiempo de misión para anunciar con nuestra palabra y con nuestra vida la fe que procesamos”, señaló.

Taltavull recordó el origen de las cofradías, que se crearon, no como organizadores de procesiones, sino para ayudar al más débil, y pidió que estas organizaciones religiosas no olviden este concepto histórico porque en la sociedad actual no ha desaparecido la pobreza. “Los cofrades deben ser solidarios con los más pobres y deben aprovechar la Semana Santa para sentir el Evangelio”. En este sentido, el obispo señaló que las manifestaciones de fe en las procesiones sirven para que la sociedad reconozca el valor que tiene en estos momentos vivir en un ambiente de fraternidad.

El representante de la asociación de cofradías de Palma, Bernat Riera, explicó que el año pasado hubo muchos problemas para encontrar a personas que quisieran cargar las imágenes religiosas que salen en Semana Santa. Las cofradías se tuvieron que prestar voluntarios entre ellos. Sin embargo, este año no está previsto que esta incidencia se vuelva a producir.

Riera explicó que los actos de Semana Santa arrancan esta tarde con la lectura del pregón, que corre a cargo de la exalcaldesa Catalina Cirer. Cada año el pregón se pronunciaba en la iglesia de Sant Francesc de Palma. Sin embargo, este año la organización ha decidido cambiar de escenario y el pregón se pronunciará en la iglesia de Sant Sebastià. El presidente de las cofradías destacó también que este año se ha cambiado el recorrido de la procesión de la Sang, que arrancará el Jueves Santo a partir de las diez y media de la noche. Este año se realizará el recorrido que se realizaba antiguamente, aunque continuará transcurriendo por las principales calles del centro de Palma.

Los representantes de las otras cofradías invitaron a los creyentes a que participen en estos actos religiosos, que sobre todo representan mostrar el respeto hacia los valores cristiano.

El alcalde de Sineu señaló también que en la procesión de Viernes Santo participan este año 18 cofradías, acompañadas de tres bandas de música. Los penitentes recorrerán las calles más estrechas de la localidad. El alcalde invitó a los vecinos de otras localidades a que se trasladen este día a Sineu para participar en uno de los actos religiosos más importantes que se celebran en Mallorca.