Més per Mallorca ha presentado esta mañana en el Parlament balear una iniciativa para reprobar a Pere Joan Pons y Sofía Hernanz, ambos diputados mallorquines del PSOE, después de que votaran en contra de la Proposición de ley que se aprobó en el Parlament balear a propuesta de Més per Menorca y que tenía por objetivo cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres.

El diputado econacionalista Joan Mas 'Collet' explica que se trata de una declaración de intenciones para "poner en evidencia las contradicciones flagrantes" del PSOE porque, pese a que "lo llevan haciendo desde siempre", considera que esta votación "ya ha sido muy grande". Asimismo, recuerda que los socialistas votaron en contra de aquello que aprobó el Parlament: "Solo era la toma en consideración y podrían haber presentado enmiendas, el PSOE hace un muy flaco favor al rechazar que se pudiera discutir la reforma de la ley para regular el precio del alquiler".

Por su parte el secretario general y candidato al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, califica de "indignante, estupefacción y vergüenza" la decisión de los diputados socialistas y manifiesta que dar una solución al problema de la vivienda es una "cuestión capital".

"El PSOE nos ha sorprendido y nos ha decepcionado, no tiene ninguna justificación posible. Es una vergüenza con mayúsculas porque ponen la excusa de la ley estatal de vivienda cuando aún no está aprobada. Si no tienen coraje y valor de regularlo que al menos cedan las competencias", ha añadido Alzamora.

El enfado del partido de Lluís Apesteguia es muy significativo, sobre todo con Pons, porque fue quien salió a la tribuna a defender ante sus compañeros de partido el voto negativo, a sabiendas de que hasta Francina Armengol había dado su apoyo a la iniciativa. En una intervención que algunos catalogaron de "voltereta política", el mallorquín compartió la "urgente necesidad de más regulación", aunque se vio obligado a darles la mala noticia, sin explicitar en ningún momento que el voto sería contrario: «La ley de Vivienda será el paraguas competencial en ámbitos como la contención de los precios del alquiler. Para el PSOE el fondo de esta propuesta enriquece el debate, pero se antoja innecesaria ante la tramitación de la normativa estatal».

Pons no se planteó en "ningún momento" romper la disciplina de partido

El diputado socialista en el Congreso ha digerido durante estos últimos días el aluvión de criticas a su defensa de votar en contra de limitar el precio del alquiler impulsada por el Parlament: «Era un tema de Baleares y yo estoy para lo bueno y para lo malo, no quise esconderme detrás de un diputado de otra provincia y salí a la tribuna, pese a que sabía que votábamos en contra de una iniciativa del Parlament balear», aseguraba a este diario. El diputado socialista afirmó también que en "ningún momento" se le pasó por la cabeza romper la disciplina de partido para votar a favor de la propuesta, aunque tanto Pons como Herranz sí la rompieron para no apoyar a Mariano Rajoy para que fuera presidente del Gobierno.

"Mi voto contrario a Rajoy se lo debía a mucha gente que nos apoyó durante la campaña y que le habíamos prometido que intentaríamos el cambio", aseguraba en aquellos días el diputado socialista.