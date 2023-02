Baleares solo tiene a 166 jubilados cobrando el plus de «maternidad»

El complemento de «maternidad» creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 para compensar a las mujeres jubiladas por la ‘brecha salarial’ de sus cotizaciones puede ser cobrado también por los hombres tras determinarse que limitar su acceso por el género resulta discriminatorio. Sin embargo, solo 166 jubilados varones lo están percibiendo en Baleares debido al desconocimiento que existe en relación a este tema. Y se trata de una ayuda significativa, dado que los que se están viendo beneficiados por ella están recibiendo un ingreso adicional a su jubilación cuyo valor medio roza los 115 euros mensuales, según los datos facilitados por la Seguridad Social.

El secretario general de la Unión de Pensionistas de UGT-Balears, Pedro Berruezo, y el presidente de la asociación de vecinos de Santa Pagesa, Enrique Aguilar, señalan el desconocimiento que existe en relación a esta ayuda. Desde ambas organizaciones se han desarrollado campañas para informar a sus asociados y simpatizantes, y mientras que en el caso del sindicato sí se han tramitado varios de estos complementos, desde la asociación vecinal se admite que por ahora no se ha recibido una respuesta positiva, algo que achaca en parte a que hay muchos hombres que no terminan de entender que pueden conseguir una ayuda por «maternidad».

La historia de este complemento nace en enero de 2016, cuando entró en vigor un plus que tenía como finalidad reconocer a las jubiladas con hijos la reducción en sus cotizaciones que había supuesto su cuidado. Este ingreso permite elevar la pensión que se recibe un 5% a partir del segundo hijo, un 10% si se tienen tres, y un máximo del 15% a partir del cuarto.

Esta ayuda se llevó ante la Comisión Europea, al considerar que podría resultar discriminatoria para los hombres, según recuerda Berruezo, y se terminó ampliando también a los varones. Ante este giro, el Gobierno central optó por modificarla, convirtiéndola en un complemento por «brecha de género» y no de «maternidad», y pasando en febrero de 2021 a ser de una cantidad fija, que ahora es de 30 euros mensuales por hijo, incluyendo ya al primero, lo que según el representante de UGT es «más social», ya que al no ser un porcentaje, no beneficia más al que más cobra. Además, tras el cambio pasa a obtenerse de forma directa a partir del momento de la jubilación.

El giro resulta evidente. Con datos del pasado mes de enero, en Baleares cobran el complemento de «maternidad», que obtienen los que se jubilaron entre enero de 2016 y enero de 2021, un total de 16.347 personas, de las que 166 son hombres, con el citado importe medio en el caso de los varones de 114,9 euros mensuales. El de «brecha de género», en vigor desde febrero de 2021, llega a 7.967 personas, de las que 463 son hombres, y en este caso su cuantía media desciende hasta los 47 euros mensuales, según la información facilitada por la Seguridad Social.

Jubilados entre 2016 y 2021

El gran vacío se produce entre 2016 y 2021, ya que para conseguir ese complemento de «maternidad», los hombres que no se beneficiaron de él en su momento deben de solicitarlo expresamente, con el derecho a cobrarlo además con los atrasos correspondientes, lo que puede suponer que hay casos en los que esa retroactividad implica un cobro inicial de algunos miles de euros.

Evidentemente, hay algunas condiciones para poder obtener esa ayuda, y es que quedan excluidos de la misma los casos de jubilación anticipada, incluso aunque solo se haya avanzado en un mes la fecha que correspondía, según señala Pedro Berruezo. En el caso de una pareja, solo puede recibirla uno de los dos. Y dado que el plazo para solicitarla es de cinco años, ahora ya solo pueden acceder a ella los que se jubilaron a partir de marzo de 2018 y hasta enero de 2021, según añade.

El representante de UGT afirma que son varios los afiliados a los sindicatos que están cobrando este plus por las campañas de información realizadas desde estas organizaciones.

Por contra, el presidente de la asociación vecinal de Santa Pagesa reconoce que el envió de información sobre este tema que realizó el pasado enero no ha generado respuestas pese a que la compensación económica que se puede conseguir es importante. Aguilar recuerda que hay algunos despachos de abogados especializados en tramitarla.