El PP presentará 50 candidaturas municipales en los pueblos y ciudadades de Mallorca. Hoy ha hecho públicos 48 candidatos y en breve cerrarán dos municipios más. Los populares, según la presidenta del PP, Marga Prohens, estarán representados en más del 90% de localidades de la isla con candidaturas propias y con la renovación de la mitad de los candidatos. De esta forma el PP contestaba a las 47 candidaturas que tiene el PSIB-PSOE cerradas y Prohens ha sacado pecho apuntando: "Somos el único partido con una implantación territorial potente en Mallorca y eso no es casualidad. Somos el partido que más se parece a los mallorquines, el partido que más entiende sus problemas y el partido que representa la aternativa. El PP de Balears es un partido nacional pero con acento propio en barriadas, pueblos y calles".

La líder Popular, Marga Prohens, ha presentado hoy en Alcúdia a sus candidatos municipales en un acto con más de 300 personas que han participado en las jornadas municipales tituladas "Desembossa Mallorca. En ellas ha estado acompañada del presidente del PP de Mallorca y candidato al Consell, Llorenç Galmés, y del portavoz de campaña del PP nacional, Borja Sémper. En su intervención, Prohens ha destacado que la "implantación territorial que tenemos demuestra que el partido está en un buen momento y nuestro compromiso con el municipalismo no se basa con unas jornadas a 100 días de las elecciones, como han hecho otros partidos este fin de semana (en alusión al PSIB); el compromiso con los municipios no se puede confundir con electoralismo y se debe estar junto a los ayuntamientos durante cuatro años y no despreciarlos aprobando decretos de territorio sin consultarlos o tirar a la basura todos los proyectos presentados por los municipios a los fondos de la ecotasa". La popular ha acusado al Pacto de "centralismo" del Consolat y del Consell y de "abandonar a los alcaldes durante la pandemia".

Para ello, la candidata popular al Govern ha querido lanzar un mensaje de "ilusión y no resignación". Prohens ha aprovechado para recriminar la política de vivienda del Ejecutivo de Francina Armengol y del ayuntamiento de Palma: "En el PP queremos decir a los mallorquines que no se deben resignar a vivir en contenedores despúes de ocho años de fracaso de políticas socialistas en materia de vivienda. Es un insulto que la solución habitacional que nos pongan sobre la mesa sea vivir en barracones". Acto seguido enumeró su programa en materia de vivienda que, según Prohens, pasa por un programa de alquiler seguro para dar incentivos a los propietarios y sacar al mercado de alquiler de larga duración las 80.000 viviendas vacías, por aprovechar la densidad del territorio en unas islas limitadas, la reconversión de locales comerciales en viviendas o la división de grandes pisos y casas. Recordó que las políticas del Pacto, con la limitación de precios, "es intervencionista y han fracasado en todos los lugares donde se han implantado siendo los más perjudicados las familias vulnerables".

Prohens: "No haremos de la lengua una batalla política"

Marga Prohens ha concluido su intervención con el mensaje de no resignación, asegurando que los mallorquines no se pueden resignar a tener "la peor sanidad pública de toda España y es un insulto en los enfermos de cáncer en Ibiza sean atendidos por teléfono, mientras Armengol persista en su error de exigir el catalán a oncólogos y cardiólogos de Ibiza". "Es de urgente necesidad -ha insistido Marga Prohens- declarar estas plazas de difícil cobertura y desde el PP lo tenemo claro: No haremos de la lengua una batalla política, pero la salud, la vida de as personas y la equidad del acceso a los servicios públicos es lo primero".