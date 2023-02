La conselleria de Educación y FP consultará con la Abogacía del Estado si, como ellos han interpretado, es necesario que los interinos docentes se apunten a los dos procesos enmarcados dentro del plan de estabilización (concurso de méritos y oposiciones extraordinarias) para tener derecho a indemnización en caso de que pierdan el trabajo a resultas de este proceso.

Así lo han indicado hoy representantes de la Conselleria en una mesa sectorial con los sindicatos, que tenía otro orden del día pero en el que inevitablemente se ha puesto sobre la mesa el malestar del colectivo de interinos docentes, que el pasado fin de semana estalló cuando se enteraron de que debían apuntarse a las oposiciones extraordinarias aunque no hubiera plazas de su especialidad si querían garantizarse el finiquito en caso de que se quedaran sin trabajo debido al proceso de estabilización emprendido por Educación, a instancias del Gobierno central. Enterarse de esta cuestión con poco tiempo para maniobrar generó gran inquietud entre el colectivo, que se ha organizado al margen de los sindicatos para mostrar su indignación por esta y otras cuestiones, como que la convocatoria de oposiciones no sean por islas o que no se tenga en cuenta la insularidad. Cerca de 200 interinos se juntaron ayer en plaza de España vestidos de negro como forma de protesta.

Replantearse el precio de las tasas

ANPE es uno de los sindicatos que ha llevado hoy a la mesa algunas de estas reivindicaciones, incluyendo las quejas por el precio de inscribirse a los procesos selectivos de Educación (83 euros), que según denuncian es una de las tasas "más altas" del Estado y las más altas dentro del propio Govern.

Desde Conselleria, según fuentes sindicales, se ha justificado estos precios en el hecho de que los concursos-oposición de Educación son más complejos y largos que los de otros departamentos y se ha indicado que están fijados por acuerdo del Consell de Govern, aunque se han abierto a "replantearlos" de cara al año que viene. Respecto a la convocatoria de oposiciones por islas, reivindicación del colectivo para favorecer la conciliación, Educación ha descartado volver a esta modalidad y mantiene las pruebas por ámbito autonómico.

Victor Villatoro, representante de ANPE, ha señalado que "no han salido satisfechos" de la reunión y que seguirán trabajando para mejorar las condiciones de este colectivo.