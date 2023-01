El colectivo de docentes interinos ha dicho "basta" y está dispuesto a llegar hasta el final. Cerca de 200 de profesores sin plaza se han concentrado en la Plaza de España de Palma para expresar su malestar ante lo que consideran una pérdida progresiva de derechos y un deterioro de sus condiciones laborales.

La gota que colmó el vaso se derramó el pasado viernes, cuando se enteraron de que debían apuntarse al concurso-oposición extraordinario, pagando los correspondientes 83 euros de tasa y aunque no hubiera plazas de su especialidad, si no querían perder su indemnización en caso de perder su puesto de trabajo.

La situación ha acabado de enfurecer a un colectivo que lleva tiempo reivindicando mejores condiciones. Durante la concentración se han podido ver pancartas con los lemas 'Prou' ('basta', en catalán) o 'Aquí descansan nuestros derechos'.

Los docentes, que se han organizado al margen de los sindicatos, han acudido a la Plaza de España vestidos de negro "en señal de luto" por la "muerte" de sus derechos. Además de la protesta por tener que apuntarse a la convocatoria, los docentes también reivindican que las oposiciones sean por islas, como se hacía antes, y que se tenga en cuenta la insularidad.

"No tiene sentido que una persona de Mallorca con cargas familiares y obligaciones tenga que irse a Ibiza o Formentera, teniendo en cuenta que estamos en unas islas turísticas y lo que supone alquilar una vivienda", ha señalado una manifestante en declaraciones a los medios: "No nos han dado información, ha sido un proceso caótico. No sabemos si las personas que se apuntaron al concurso de méritos tendrán plaza", ha añadido.