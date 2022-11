El traspaso de las competencias de Costas al Govern no cambiarán el curso de instalaciones costeras polémicas, como es el caso del Bungalow de Ciudad Jardín, ses Casetes des Capellans en Muro o los chiringuitos de Can Gavella (Alcúdia) y de Cala Deià. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha explicado hoy que "lo que recibimos del Estado es la gestión de costas, las concesiones y casos particulares concretos están sujetas al marco normativo estatal y a la orden del año 2013 dictada por e Govern del PP sobre litoral".

Por consiguiente, Mir ha admitido que la situación del Bungalow o de ses Casetes des Capellans "seguirá siendo la misma". Mir sí que ha asegurado que el traspaso de la competencia de Costas nos ha de permitir "hacer una profunda reflexión sobre qué modelo de costa queremos en aras a luchar contra el cambio climático y el incremento del nivel del mar en las islas".

Respecto al Bungalow de Ciudad Jardín, desde el Govern y desde la Demarcación de Costas mantienen que ya no existe ni concesión y que ha sido explotado el restaurante durante muchos años sin ningún tipo de permiso. Por lo que respecta a ses Casestes des Capellans o Can Gavella, Miquel Mir ha indicado que "se debe mirar la casuística de cada caso y en el de Capellans se refiere al deslinde que se aplica mediante una orden del conseller Biel Company del año 2013". La citada orden a la que se refiere Mir apunta: "No se permite ocupar ninguna zona de reposo de costas por ninguna instalación fija, salvo las destinadas a vigilancia y las casetas de salvamento y socorrismo".