La nueva Agencia de Salud Pública de Baleares comenzará el año que viene con un presupuesto de 29,3 millones

Durante su comparecencia ante el Parlament para explicar la partida presupuestaria de la que dispondrá su departamento el próximo año, la consellera de Salud, Patricia Gómez, reveló que en el ejercicio que viene se pondrá en marcha la Agencia de Salud Pública, la cual dispondrá de un presupuesto de 29,3 millones de euros, una cantidad que supone 4,5 millones más que el dinero del que ha dispuesto la dirección general del mismo nombre para este 2022 que ahora acaba.

No obstante, fuentes de la Conselleria matizaron que esta circunstancia no implicaba la desaparición de la dirección general del mismo nombre, que se mantendrá con la función de planificar, coordinar las acciones interinstitucionales y evaluar las políticas en este ámbito que se encargará de ejecutar el nuevo organismo.

Los parlamentarios de la oposición como Isabel Borrás, del PP, y Juan Manuel Gómez, de Cs, cuestionaron la falta de información sobre la misma preguntando la primera sobre el personal con el que contará o los motivos por los que no se hayan elaborado y aprobados en Consell de Govern sus estatutos el segundo.

En términos generales, Gómez recordó que su Conselleria contará con un presupuesto de 2.241 millones de euros para 2023, alrededor de un 10% más que en 2022. Aunque admitió que la parte más importante va destinada al Servei de Salut que dispondrá de un presupuesto de 2.193 millones de euros, es decir, 220,6 millones de euros más respecto a la cantidad de este año (un 11,2 % más). El dinero del que dispondrá IB-Salut para el ejercicio que viene supone además el 97,85% del total del presupuesto del departamento.

Cuatro de cada diez euros

La consellera resaltó que, con estas partidas que se incrementan cada año este Govern destina cuatro de cada diez euros de su presupuesto total a la salud de los ciudadanos de Balears. Y, en tono preelectoral, recordó que desde que llegaron en 2015 el presupuesto de Salud ha crecido en un 69%.

Otro hito importante del presupuesto de Salud Pública para el año que viene será el incremento del 35 % de la partida destinada a vacunas, que pasa de los 9,5 millones de 2022 a 12,9 millones de euros. La subida de 3,4 millones permitirá la incorporación de la vacuna del herpes zóster para proteger a toda la población mayor de 65 años.

Gripe y papiloma para niños y más recursos para Primaria

Dos vacunas más se incorporarán al calendario vacunal oficial de esta comunidad durante el año que viene, la del virus del papiloma humano para los niños (hasta ahora solo se dosificaba a las niñas) y la vacunación contra la gripe para todos los niños con edades comprendidas entre los 6 meses y 5 años. Esta ampliación del colectivo a vacunarse contra el virus estacional se ejecutará en la próxima campaña de vacunación.

Gómez también incidió en el compromiso de este Govern por mejorar los recursos y la capacidad resolutiva de la Atención Primaria que integra a todos los centros de salud de este archipiélago y que son la puerta de entrada a la sanidad pública de esta comunidad. La partida para este área se incrementa en 73,8 millones y llegará a los 568,6 millones. Y la consellera destacó que el 75% irá destinado al incremento del personal sanitario de este nivel asistencial.

En cuanto a las infraestructuras, el capítulo de inversiones es uno de los que más crece, puesto que aumenta un 60,7% y pasa de 84,8 millones en 2022 a 136,3 en 2023. La dirección general de Consumo incrementará su presupuesto un 9,1 % y contará con más de 2,8 millones que destinará en buena parte a culminar la administración electrónica facilitando la realización de la mayoría de los trámites de manera telemática.

2,1 millones de la ecotasa para el IdISBa

La dirección general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación dispondrá de un presupuesto de 4,2 millones de euros y crece un 19,8%.En 2023 aumenta la aportación de la Conselleria al mantenimiento estructural del Instituto de Investigación Sanitaria de les Illes Balears (IdISBa), que será de 1,7 millones de euros y que sube un 9 % respecto a 2022. El IdISBa recibirá también 2,1 millones del impuesto de turismo sostenible.

En el turno de las réplicas, la diputada popular lamentó que el aumento presupuestario no se traduzca en una mejora de los resultados sanitarios, criticó aludiendo a las listas de espera. Y la diputada de El Pi Lina Pons se preguntó como van a conseguir aumentar las plantillas de sanitarios con el déficit actual de estos profesionales con la recuperación de la semana de 35 horas para este colectivo.

La diputada de Vox Idoia Ribas adelantó la consabida enmienda a la totalidad a los presupuestos de su grupo y le preguntó a la consellera si derivar a pacientes a la privada no triplicaba el coste de esas mismas atenciones usando los recursos humanos y materiales propios. Ya por último, Juan Manuel Gómez emplazó a la consellera a asegurar que con el presupuesto que presentó ayer no tendría que solicitar ninguna modificación de crédito a lo largo del ejercicio.