Cumbre para acomenter cambios en el mal funcionamiento del carril VAO

Las duras críticas de taxistas y transportistas de Mallorca, por el deficiente funcionamiento del carril Bus-VAO de la autopista del aeropuerto, ha provocado que el Consell de Mallorca convoque una cumbre con los profesionales del sector. El motivo es analizar los primeros días de funcionamiento del carril y acometer algunos cambios que reclaman tanto los transportistas como los taxistas. La reunión tendrá lugar el martes en la sede del Consell.

El encuentro se quiere mantener en secreto y fuentes del Consell han descartado por completo que se quiera suprimir el carril que entró en funcionamiento el pasado miércoles y que en sus dos primeros días se detectaron algunas dificultades para los usuarios, especialmente los accesos a la Vía de Cintura y al Coll den Rebassa. El conseller de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, realizó un llamamiento a la tranquilidad y pidió un periodo de adaptación. Recordó que todos los cambios en materia de movilidad no se observan los resultados de un día para otro.

Los transportistas y taxistas se quejaron ayer, en declaraciones a este periódico, de que desde el Consell no les habían consultado la medida antes de ponerla en funcionamiento. Por ello se ha convocado la cumbre del martes.

Entre los cambios que pueden introducirse destaca modificar el uso exclusivo del carril en los últimos 300 metros por parte de los autobuses. Ello provoca ahora que los taxistas deben ingresar en los dos carriles normales que habitualmente están colapsados. De igual modo, los transportistas y taxistas también criticaron que el carril esté en la parte izquierda en dirección a Palma y casi a lo largo de sus cuatro kilómetros existe una línea continua. Esta circunstancia provoca que los usuarios tengan muy pocos puntos para cambiar de carril si quieren evitar cometer una infracción cruzando una línea continua. Los taxistas también criticaron que se haya confeccionado un carril híbrido incluyendo vehículos con más de dos pasajeros, cuando en toda España solo es para el transporte público.

El PP exige al Consell su retirada inmediata por el «caos circulatorio»

Llorenç Galmés, portavoz del PP en el Consell de Mallorca, reclamó ayer la eliminación «inmediata» del carril Bus-Vao tras comprobar que la medida impuesta por el Pacto de izquierdas en la institución insular ha sido un «fracaso» mientras «no ofrezcan alternativas de transporte viables a los usuarios de esta vía».

«La mayoría de los conductores que van a Palma se desplazan en coche privado por necesidad, no por capricho. Si no hay otra alternativa, si no existe un transporte público efectivo que te permita llegar a tiempo, no te queda más remedio que coger el coche», aseguró Galmés.

El popular criticó que esta medida es una «grave decisión» de la izquierda que «no ha hecho más que empeorar el caos circulatorio que ya existía en esta vía con más atascos y malestar e indignación entre los usuarios». «Llegar a Palma se ha convertido en una odisea. El tiempo de espera se ha multiplicado. Para recorrer cuatro kilómetros tardas más de quince minutos cuando antes lo hacías en cinco», añadió.