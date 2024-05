Los médicos irán a la guerra si IB-Salut incumple lo pactado en carrera profesional

El pasado martes el sindicato médico de Balears (Simebal) se levantó de la mesa técnica en la que el Servei de Salut estaba negociando con los agentes sociales la recuperación de la carrera profesional, complemento salarial que cobran todas las categorías profesionales sanitarias y que retribuye la formación continua de estos trabajadores que, como se recordará, el Govern de Francina Armengol congeló desde el año 2018.

«Nos levantamos de la mesa porque se presentaron con un borrador que contemplaba que la carrera profesional fuera reversible, esto es, que se pudiera rebajar a un médico que ha alcanzado el nivel 4 de carrera (el máximo) hasta el 3 y que aquellos facultativos que se presenten a una convocatoria para subir de nivel y no la superen puedan ser penalizados con dos años sin poder presentarse a una nueva convocatoria», ha explicado Miguel Lázaro, presidente de Simebal, subrayando que los niveles alcanzados son irreversibles en todas las CCAA.

«Entendemos que no ha habido buena fe en estas últimas propuestas. Confiamos en la mediación de la consellera Manuela García, que es médica como nosotros y entiende perfectamente la situación. Si no hay marcha atrás nos replantearemos la relación con el Servei de Salut y como no cumplan lo prometido, habrá confrontación», advierte el líder sindical recordando que antes de las pasadas elecciones autonómicas mantuvieron reuniones con el PP para apalabrar la recuperación de este complemento. «Era uno de los acuerdos estrella del programa de Marga Prohens», ha subrayado.

Lázaro ha advertido de que las inaceptables propuestas planteadas por IB-Salut el pasado martes son «una burda estrategia de cambio de cromos que es torpe y generadora de futuros conflictos».

Ola de indignación

Según el presidente de Simebal «hay una ola de indignación entre los 1.500 médicos que no han podido acceder a este complemento o no han podido pasar a un nivel superior desde su congelación en 2018».

Lázaro revela que la «patata caliente» que el anterior Ejecutivo ha dejado sobre la mesa del actual Govern supondrá un desembolso de entre 70 y 80 millones de euros para actualizar este complemento a todos los profesionales del Servei de Salut desde el año 2018. Del montante total, entre 32 y 35 millones irían destinados a subsanar este parón solo entre el colectivo médico.

Respuesta de IB-Salut: Dar seguridad jurídica

El Govern tiene el afán de recuperar la carrera profesional, tal y como se ha comprometido a través de los presupuestos para este año, señalaron desde IB-Salut, que achacaron las propuestas de la última reunión a que se debe elaborar un texto que dé garantía jurídica y que consolide las diferentes modificaciones desde 2016. Garantiza que pagará a todos los trabajadores que cumplan los requisitos todos los atrasos de la falta de convocatoria de carrera desde 2018, fecha desde la que unos 10.000 trabajadores no han podido subir de nivel y otros 4.000 no se les ha reconocido el derecho a cobrar el plus, cifran.

Suscríbete para seguir leyendo