El Govern asegura que la Casa Real no le consultó para reconocer la ‘llengo baléà’

El Govern de Marga Prohens asegura que la Casa Real no le consultó la decisión de conceder el título real a la Acadèmi de sa Llengo Baléà, un reconocimiento que ha desatado la polémica durante los últimos días y al cual se ha agarrado Vox para solicitar el cambio de denominación de lengua en el Estatut de Autonomia. Según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, nadie se puso en contacto para tomar esta decisión y el Govern no emitió ningún informe favorable al respecto.

«Lo que puedo manifestar es que ni se nos ha consultado ni hemos emitido ningún informe. Tendrá que ser la Casa Real la que diga cuáles son los informes favorables, nosotros no sabemos ni quién los ha emitido ni qué dicen al respecto», detalló Costa. Cabe recordar que, según fuentes del departamento de Comunicación de la Casa Real consultadas por este diario, antes de otorgar el reconocimiento a esta organización que niega la unidad del catalán se consultaron a las instituciones baleares correspondientes, quienes emitieron informes favorables.

Asimismo, desde el Govern mostraron su total respeto hacia la decisión tomada desde la Casa Real. «Han tomado esta decisión y nosotros la respetamos, no entramos a hacer valoraciones al respecto», determinó Costa.

Defensa del catalán

Por otro lado, un día después de que Vox pidiera introducir la denominación de «lenguas baleares» en el Estatut de Autonomia, el Govern de Marga Prohens salió en defensa del catalán como lengua propia de Balears. No obstante, lejos de censurar la actitud de la formación ultraderechista, quien puso en duda la autoridad lingüística de la UIB y afirmó que los ciudadanos de las islas «están arrollidados ante los catalanes», el Ejecutivo admitió que «no puede taparle la boca» a sus socios.

«Son mensajes que no podemos compartir pero solo faltaría que Vox no pudiera expresar su opinión al respecto, no podemos taparle la boca. Nosotros hemos sido muy claros con que el catalán es la lengua oficial y respetamos el Estatut, este Govern no entrará en la confrontación lingüística», detalló Costa. En este sentido, el también vicepresidente admitió que la propia normativa autonómica hace referencia a las distintas modalidades lingüísticas de Balears, sobre las cuales el Govern «hará todo lo posible para defenderlas y que se utilicen, sin perjuicio de la unidad de la lengua». Costa también defendió que la UIB «es la autoridad en materia lingüística según dispone el Estatut».

Respecto a la Diada per la Llengua que se celebra mañana, el portavoz mostró su «total respeto» hacia los ciudadanos que quieran acudir a dicho acto. « El Govern no está ni a favor ni en contra, mostramos nuestro máximo respeto hacia las personas que quieran manifestarse desde la absoluta libertad», concluyó Costa.

