Los trasportistas y taxistas exigen al Consell de Mallorca cambios drásticos en el carril Bus-VAO que inició ayer su funcionamiento en la autopista de Llevant, entre el aeropuerto de Son Sant Joan y el Palacio de Congresos. Aseguran que, tal y como se ha puesto en marcha, "provoca el caos y muchas dificultades de acceso a la Vía de Cintura, al Coll den Rabassa y al Polígono de Levante, ya que la línea es continua y los dos carriles de la derecha están colapsados. Ello "provoca el caos", según transportistas y taxistas consultados. Los taxistas denuncias que "se ha querido hacer un híbrido de carril, incluyendo transporte público y vehículos con más de dos pasajeros y no es lo correcto".

Gabriel Moragues, presidente de la patronal del taxi de Pimem aseguró que "es ilógico que el carril sea prácticamente todo línea continua y para desviarte a Vía de Cintura o al Polígono de Levante te encuentras los dos carriles de la derecha colapsados y es casi imposible poder atravesar dos carrilles llenos de vehículos". Moragues aseguró también que "se está ralentizando mucho más la circulación y ello provoca un encarecimiento a los ciudadanos que utilizan el taxi". También denuncian que la limitación de los últimos 300 metros a que solo lo puedan utilizarlo autobuses es otro problema añadido para el taxi, ya que los buses se incorporan a los dos carriles normales para coger las paradas del Palacio de Congresos o paseo Marítimo y es cuando se forma el verdadero caos. "No pedimos que se suspenda su funcionamiento, ya que sabemos que no lo harán, pero es evidente que no se han hecho las cosas con lógica. El funcionamiento crea muchas dificultades debido a que han hecho un carril híbrido cuando solo debería ser para el transporte público", ha añadido Moragues.

Rafel Roig, presidente de la Federación Balear de Transportes (FBT), se manifestó en la misma línea: "Es necesario que se mejore el funcionamiento, ya que en las horas puntas de las 7 a las 9 de la mañana es cuando se producen los atascos al ser prácticamente imposible acceder desde el carril Bus-Vao a la Vía de Cintura o al Coll den Rabassa". Roig lamentó que desde el Consell de Mallorca no les hubieran consultado y tan solo tuvieron noticias en la presentación de la medida. Desde la Federación Balear de Transportes creen que se deben modificar muchos aspectos del funcionamiento. "Se deben pulir las medidas y en este sentido proponemos vías de acceso a los ramales, flexibilizar los semáforos de entrada del Paseo Marítimo para dar mayor fluidez a la circulación y debe ir acompañadas de actuaciones en la Vía de Cintura", asevera el presidente de la FBT. Al respecto, Roig se refirió a carriles cero en los accesos a los polígonos para dar mayor rapidez de la circulación desde la autopista a la Vía de Cintura.

Desde la FBT también apuntan que una de las dificultades que se encuentran los taxis es que al tener que usar el carril junto a los buses ello les provoca tener que reducir la velocidad a solo 100 kilómetros por hora, la permitida para los autocares. Asimismo, los transportistas de mercancías y las licencias de taxi VTC exigen también poder utilizar el carril al considerarse transporte público. En el caso de las VTC apuntan que solo lo pueden coger el carril Bus-VAO cuando llevan pasajeros y únicamente pueden beneficiarse en un 50% de los trayectos, lo que dificulta su trabajo.

El Conseller de Infraestructuras y Movilidad del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, pidió ayer tranquilidad a los usuarios y transportistas ante la entrada en funcionamiento del carril: "Debemos ser prudentes, ya que los cambios en movilidad no cambian de un día para otro, pero estamos satisfechos de su funcionamiento".