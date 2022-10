Balance de legislatura: 270 VPO entregadas, 25 pisos de la Sareb adjudicados, 16 expropiados aún vacíos y una lista de espera de 7.400 personas

Un total de 16 pisos expropiados temporalmente a grandes tenedores, ninguno de ellos todavía alquilado, 25 de la Sareb que están adjudicados y 270 viviendas de protección pública entregadas en Balears. Este es parte del balance de lo que llevamos de legislatura en cuanto a número de pisos en el archipiélago que en estos momentos están activos y con gente viviendo y que han engrosado el parque público de vivienda. La lista de espera para un piso del Ibavi es de 7.430 personas, 743 menos que el ejercicio anterior, por lo que se ha reducido un 9,1%.

Desde el Govern explican que de las 16 viviendas expropiadas a grandes tenedores (en 2021 se anunció que serían 56), 5 están en Eivissa, 3 en Mallorca y 8 en Menorca. En Palma no hay ninguna. «Está previsto que en el plazo de una semana se adjudiquen 2. No podemos concretar cuándo será la adjudicación de las otras 6 pero estamos haciendo lo posible para que sea lo antes posible», apuntan desde la gerencia del Ibavi. «Estos pisos han necesitado de un proceso de acondicionamiento, algunos no tenían cédula de habitabilidad, y otros presentaban deficiencias», explica la gerente Cristina Ballester. «Sé que no son muchos, pero con el decreto ley que aprobamos muchos grandes tenedores se han puesto las pilas y han colocado mucha vivienda en el mercado».

En cuanto a pisos de la Sareb, conocida como banco malo, en 2015 el Ibavi firmó un convenio de colaboración con la entidad, de la que el Estado ya tiene el control accionarial, por la gestión de 44 viviendas. «19 las compró el Govern en 2021 por el derecho de tanteo y retracto. 13 están ocupadas ilegalmente y ya lo estaban en el momento de la firma. De las 12 que quedan del convenio, 8 están alquiladas y otras 4 vacías», explica. De las 19 que ya son propiedad pública, 15 están adjudicadas, 2 en convenio con Asuntos Sociales y otras 2 en trámite de adjudicar».

Ballester explicó también que se está negociando con la Sareb permutar un solar que tienen a medias en la Avenida México número 42 y que tiene uso hotelero. «La Sareb ya tiene comprador para su parte. Nosotros trataríamos de hacer una permuta con ellos a cambio de sus inmuebles».

En cuanto a obra nueva del Ibavi en Balears, se han entregado 180 VPP. Un total de 557 están en construcción. 100 han sido adquiridas a través de tanteo y retracto (90 de ellas ya han sido adjudicadas). Hay 43 en licitación, 39 por convenio público-privado, 125 en fase de redacción del proyecto y 213 presupuestadas y en el proceso de firma de protocolos y convenios. «Es un total de 1.273 VPP. En 2019 partíamos de 1.756. A esta cantidad hay que sumarle las 1.273 que ya están en marcha y en diferentes fases que provienen de diferentes actuaciones esta legislatura. Es decir, hablamos de un incremento del 72,49%».

En cuanto a ayudas al alquiler, el Govern las habrá convocado por un valor 13,5 millones de euros en total, un 49% más de recursos que en 2021.

Neus Truyol: "Las condiciones de la Sareb son abusivas"

La concejala tilda de «abusivo» el convenio que la Sareb propone para la cesión de sus viviendas. «Es una cesión temporal por cuatro años. No nos garantizaban que los pisos no estuvieran okupados. Nos pedían 125 euros al mes por cada uno y, si estaba okupado, 75. O sea, les teníamos que pagar un alquiler durante cuatro años para que nos responsabilizásemos de sus pisos [97 en Palma, comercializados por Aliseda, servicer del fondo buitre Blackstone], muchos en estado de abandono, y las okupaciones. Si el coste de la reforma era superior a 3.500 €, también la teníamos que costear nosotros».

Por otra parte, Cort venderá solares de su propiedad que están en Son Vida, Son Gual y s’Aranjassa para comprar viviendas que serán públicas.