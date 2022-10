Barceló ultima la compra a Globalia del 49,5 % de Ávoris que no controlaba, con lo que se hará con la totalidad del capital de la compañía, resultado de la fusión de las agencias de viajes de ambos grupos hace un año y medio. No obstante desde la división de viajes aún no se confirma la operación, que ha transcendido por una filtración.

Ávoris Corporación Empresarial, resultante de la fusión de las divisiones de agencias de viajes de Barceló y Globalia, recibió en marzo de 2021 un rescate de 320 millones de euros, financiados mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta ayuda permitió acelerar la fusión con Globalia de la familia Hidalgo, con lo que nació Ávoris Corporación Empresarial, con una facturación anual por encima de 4.000 millones de euros en 2019 y una plantilla de más de 6.000 profesionales. La operación de compra del 100 %, adelantada por Hosteltur, tiene lugar después de los cambios en la estructura de dirección: en septiembre Ávoris relevó a Miguel Ángel Sánchez, exdirector general de Globalia, como consejero delegado y concedió poderes ejecutivos al presidente, Vicente Fenollar, un hombre de la casa Barceló. También Ávoris nombró nuevo director general a Juan Carlos González, en el grupo desde 2013 y hasta ese momento director de la división de distribución, que pasó a ser responsable directo de todos los negocios y marcas, incluyendo las áreas de turoperación, distribución y transporte.