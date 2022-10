Un alemán residente en Son Vida pidió la asistencia sanitaria gratuita

Ante las denuncias de Metges del Món por los retrasos y presentación de facturas a personas sin recursos que dilatan las asistencias sanitarias y en muchas ocasiones provocan la fuga de estos pacientes del sistema, el Servei de Salut contrapone que la actual norma estatal que regula la universalidad y gratuidad del Sistema Nacional de Salud, el real decreto ley 7/2018, establece que a nadie se le denegará la asistencia sanitaria por falta de recursos… pero que se deben acreditar unas condiciones mínimas de carencia de los mismos.

Y que estas comprobaciones previas son necesarias han quedado acreditadas con un buen número de casos en los que los solicitantes no cumplían los requisitos para disfrutar de esta sanidad gratuita. Entre ellos, el de un alemán que la solicitó y más tarde comprobaron que residía en el exclusivo barrio de Son Vida.

El Servei de Salut desgrana otra serie de casos en los que las obligatorias comprobaciones destaparon otros intentos de fraude sanitario. Como el de una ciudadana italiana que también afirmó carecer de recursos pese a residir en el rico municipio de Banyalbufar.

Foto en un carrito de golf

O el de los trabajadores de cruceros que también solicitaron la tarjeta sanitaria; o el de la mujer de nacionalidad sudamericana que tenía un pasaporte alemán y estaba empadronada en casa de su hija en Eivissa; o el del demandante de estas prestaciones que al serle reclamada una fotografía para completar el trámite no tuvo ningún reparo en mandar una en la que se encontraba a bordo de un carrito de golf.

O, ya por último, el de las cinco personas que reclamaron el documento para recibir asistencia sanitaria gratuita en las islas y a los que indagando se descubrió que, con anterioridad, la Policía Nacional les había concedido una residencia no lucrativa, autorización que permite a personas extranjeras extracomunitarias a permanecer en España por un periodo superior a 90 días sin realizar actividad laboral o profesional al demostrar que disponen de medios económicos suficientes para sí y, en su caso, para los miembros de su familia.

Doce casos en seguimiento

«Se está estableciendo un circuito con Metges del Món para aligerar estos trámites», admitieron desde el Servei de Salut revelando que en estos momentos hay doce casos de denegaciones de prestaciones sanitarias en seguimiento.

Desde este departamento señalan que para poder recibir una tarjeta sanitaria por carecer de recursos en primer lugar tienes que identificarte, circunstancia que en muchos casos ya supone un primer escollo difícil de sortear con algunos colectivos de personas.

También debes facilitar un lugar donde residas pese a que no estés empadronado y en caso de carecer de un techo, conseguir que una trabajadora social de la institución que sea, Conselleries, Consells o Ayuntamientos, elabore el necesario informe de vulnerabilidad. Ya por último, el solicitante debe acreditar que no tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en su país de origen. En caso de no cumplir con estos requisitos, quizá demasiado farragosos para estos colectivos, se le presentará una factura por la asistencia recibida.