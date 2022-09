La precisión biológica, por qué unos tumores responden a la radioterapia y otros no, es decir, "una verdadera radioterapia personalizada", es ahora el objetivo de la Oncología Radioterápica. Así lo han explicado este miércoles expertos de todo el país, que se reúnen hasta el viernes en el Palacio de Congresos de Palma para celebrar el XXI Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.

Antonio Gómez Caamaño, presidente de la sociedad (SEOR), ha destacado que mientras que la precisión física "prácticamente ya se ha conseguido, los especialistas están trabajando ahora en la precisión biológica", es decir, se está tratando de adecuar el tratamiento a cada tumor, a cada paciente para así conseguir unos resultados más eficaces, ya que "la realidad es que cada tumor es diferente". Ha destacado, además, que la oncología radioterápica es una de las primeras en las que se está implementando la Inteligencia Artificial, "dado que nuestro trabajo es de naturaleza puramente tecnológica y así se facilita el flujo de trabajo, que es muy compartimental".

A preguntas de los medios tras la inauguración del Congreso, el doctor Gómez ha puesto sobre la mesa el problema de la falta de especialistas. "Tener nueva tecnología hace que el tratamiento sea más eficaz, pero alguien tiene que diseñar esta tecnología, alguien la tiene que presidir, y eso va a ser un problema en unos pocos años, que no va a haber gente que trabaje en esta especialidad", ha destacado. Así, aunque ha aplaudido el Plan Inveat del Gobierno, un plan cofinanciado entre el Ejecutivo y las comunidades, para adquirir equipos punteros para el diagnóstico, ha criticado que el ministerio de Carolina Darias no ha tenido en cuenta que "no hay gente suficiente para cubrir estos puestos".

En este sentido, ha resaltado que gracias a la primera donación de la Fundación Amancio Ortega y al Plan del Gobierno se ha renovado la tecnología de todo el país y "todo el mundo podrá tener acceso a tecnología puntera", con lo que "los tratamientos serán más precisos, eficaces y más rápidos". De hecho ha resaltado que en el tiempo en el que antes se trataba a un paciente ahora se puede tratar a un total de ocho, "con lo cual las listas de espera por uso de máquinas van a desaparecer". Eso sí, ha apuntado, si las hay, será porque no haya médicos que los puedan atender, pero no será un problema de falta de maquinaria".