Una subida del cloro «sin previo aviso» encarecerá la limpieza de piscinas de hoteles y municipales

La subida del precio del cloro un 35% —«con efecto inmediato y sin previo aviso»— supone un golpe en la línea de flotación de las 2.500 piscinas de hoteles que hay en Balears, además de las públicas. Lo advirtió ayer el Clúster Químico de Balears (CliQIB), fabricante y distribuidor de hipoclorito sódico. Esta sustancia, utilizada en la desinfección de agua potable, aljibes y piscinas, además de en la fabricación de productos de limpieza como la lejía, acaba de sufrir un incremento «de alto impacto» que el clúster tendrá que repercutir en sus clientes.

«Si en origen te suben el precio un 35% y el transporte otro 30%, no te queda más remedio que repercutirlo. Ha subido con efecto inmediato y sin preaviso. Hemos advertido a nuestros clientes y no queremos que piensen que nos hemos vuelto locos, es que el precio nos lo han subido a nosotros también», explicó ayer Joan Miquel Matas, gerente del CliQIB.

Esta subida afectará a las piscinas de los hoteles y a las municipales, no tanto a las particulares. «Una piscina turística requiere de una inversión de unos diez mil euros al año para desinfectarla, que con este incremento se va a los trece mil euros. No es una subida menor, porque si lo multiplicas por las 2.500 piscinas turísticas que hay en Balears es muchísimo dinero», señaló este profesional.

El cloro no ha escapado de la escalada de precios que afecta a todo tipo de productos y materiales, pero Matas se mostró sorprendido por el alcance del incremento y por el hecho de que se haya producido de manera tan repentina. «Es un aumento no programado y que ni has podido negociar», lamentó. «Esto obligará a fabricantes y distribuidores a empezar nuevas rondas de negociaciones con clientes del sector turístico y público para ajustar los precios», indicó el clúster.

«Aparte del sector hotelero, el principal problema lo tendrán ahora las piscinas municipales cuyo mantenimiento depende de empresas a las que han adjudicado el servicio en un concurso público. Si han pactado un determinado precio durante dos años, con esta subida la empresa va a perder dinero y lo normal es que tenga que renunciar a esa licitación. Eso obligará a los ayuntamientos y administraciones públicas a convocar otro concurso con los precios actualizados», subrayó Matas.

«Esta subida de precios por parte de los principales fabricantes peninsulares se está convirtiendo en práctica habitual, ignorando los efectos que causa entre sus clientes, tanto fabricantes de Balears como distribuidores de productos para piscinas y tratamiento de aguas locales, que actualmente se encuentran inmersos en plena temporada turística y con precios acordados», criticó el CliQIB en una nota de prensa.

Será menor el impacto en las piscinas de particulares —un estudio reciente de Terraferida desveló que en Mallorca se han construido 5.271 entre 2015 y 2021—. «El que aún usa pastillas de cloro le subirá el precio del saco de 50 a 60 euros. Y de todos modos la mayoría de las piscinas privadas se limpian con electrolisis salina, que produce cloro in situ», subrayó Matas.