Alfonso Díaz: «No nos planteamos que el Consell se eche para atrás, trabajamos para firmar el acuerdo ya»

El día antes de la reunión anunciada entre la presidenta del Consell, Catalina Cladera, con sus socios de Més per Mallorca y Podemos, el CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, habla claro sobre el acuerdo publicitario que originó la crisis en el Pacto: «Estamos trabajando para firmar el contrato ya, a poder ser esta semana. No nos planteamos la opción de que el Consell se eche para atrás».

Díaz asegura no estar preocupado por la reunión de hoy y afirma que «entiendo que tienen un pacto y ahí no me meto, pero está totalmente acordado».

Argumenta que no sabe si la palabra correcta para describir lo sucedido es «polémica» y prefiere hablar de «un poco de revuelo», aunque deja claro que llevan años trabajando en este acuerdo y con la marca ‘Visit Mallorca’: «Entiendo las posturas que pueda tener cada partido en este asunto, pero seguimos adelante». «Cada uno tiene su opinión y puede mostrar críticas o versiones distintas. Por nuestra parte tenemos muy claro todo lo que hemos hecho durante este tiempo y estamos seguros de hacia donde vamos con este acuerdo», añade.

El responsable de la parte económica del club insiste en que la relación con el Consell es «muy buena y siempre lo ha sido», no solo en este caso sino en todos los temas que han tratado, donde también han estado implicados el Govern y el ayuntamiento de Palma: «Nuestra forma de trabajar es buscando consensos, entendernos con cualquier tema que tengamos sobre la mesa, y no ha habido ningún cambio».

Asimismo, explica que llevaban unos dos años con este tema y había otros nombres y opciones sobre la mesa, pero resalta que «hemos querido ser responsables con lo que iniciamos durante la pandemia y creíamos que lo mejor era trabajar para llegar a una mayor profundidad con un plan estratégico de forma conjunta con el Consell».

Acerca de los beneficios que puede tener este contrato, destaca que en plena pandemia decidieron dar un paso adelante y tratar de ayudar a la isla y a la sociedad mallorquina para salir adelante: «La única forma que encontramos, teniendo en cuenta el gran altavoz que somos, era dándole nombre al estadio. Lo hicimos de forma honesta y porque creíamos en ello. En estos dos años de trabajo ha habido un alcance mucho mejor de lo que nos esperábamos en un principio».

En este sentido, asevera que tienen una audiencia de 130 millones de personas que escuchan el nombre de Visit Mallorca, más de 5 millones de artículos escritos donde se podía leer el nombre del estadio y un valor mediático de 43 millones: «Estamos hablando de algo importante. Una vez pasaron estos dos años decidimos dar un paso adelante e ir hacia acciones más concretas. Vieron que era una gran oportunidad para el Consell para poder promocionar la isla con la realidad que tiene más impacto mediático a día de hoy».

No obstante, confiesa que en 2020 no se contempló la partida económica: «No esperábamos nada ni teníamos un plan de que en el futuro sería un acuerdo de este tipo. Las cosas han ido fluyendo de forma natural. De momento, acaba en junio porque es para una temporada. Esto no es un regalo, sino un acuerdo de patrocinio en el que vamos a trabajar intensamente porque hay muchísimas acciones a desarrollar».