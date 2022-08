Més ha remitido una carta a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, redactada en tono conciliador pero que al final lanza un ultimátum explícito: "Nuestra propuesta es clara, se la hemos hecho llegar de forma pública y privada. El acuerdo con el Mallorca se debe revocar". La misiva de Més es a raíz de la reunión de mañana de todos los partidos del Pacto que ha convocado Catalina Cladera y que ella ha confirmado su presencia para intentar reconducir la crisis que se ha desencadenado en el equipo de gobierno del Consell de Mallorca a consecuencia de este patrocinio del Consell, Govern y ajuntament de Palma para que Son Moix se siga llamando Mallorca Visit Estadi. Lo que ocurre es que para Cladera y su equipo es difícil abordar una negociación para buscar consensos con un ultimátum sobre la mesa. Así entienden desde el PSIB-PSOE la carta y la postura de Més en esta cuestión. La presidenta del Consell se ha mostrado abierta a estudiar y analizar el acuerdo, pero des de Més exigen que se paralice el patrocinio.

Las nacionalistas necesitan un gesto hacia sus bases para que no les ocurra lo mismo que con la autopista de Llucmajor a Campos durante la pasada legislatura y, en caso de no producirse, no descartan salir del equipo de gobierno. Esta posibilidad ya se ha hecho llegar a sus socios de gobierno. Miéntras, el portavoz del PP, Llorenç Galmés, recuerda a la presidenta del Consell que debe "respetar la voluntad de la mayoría expresada en el pleno apoyando el acuerdo con el Mallorca".

Més exige que el Consell de marcha atrás con el acuerdo con el Real Mallorca y se destinen los 1,8 millones a todos los clubs deportivos de Mallorca. "La lealtad debe ir acompañada de la sinceridad. Y por eso, con relación a la citada reunión le hacemos llegar un par de consideraciones previas de las cuales usted ya es conocedora", asevera de forma contundente la carta que está firmada por el conseller y secretario general de Més, Jaume Alzamora, y la vicepresidenta insular Bel Busquets. "En el punto 106 de los Acords de Raixa -prosigue la misiva-, firmados personalmente por usted, se cita que Impulsaremos un pacto por el turismo sostenible con criterios sociales, de contención y equilibrio territorial y paisajístico, con la implicación de todas las administraciones. Resulta evidente que la firma del convenio que nos ocupa no respeta la voluntad suscrita. De hecho, la propuesta se aleja del consenso social y supone mantener un modelo de promoción turística con efecto llamada y de mantenimiento de la masificación".

La carta de Més asegura que están dispuestos a llegar a consensos, pero deja claro que es en base a su propuesta inamovible que no es otra que la de destinar los 1,8 millones que la Fundació Mallorca a un plan de apoyo a los deportistas locales. "La lealtad no puede confundirse con la sumisión. Así es como durante los últimos años hemos interpretado nuestro entendimiento haciendo posible la consecución de metas importantes en favor del conjunto de la ciudadanía de Mallorca", le recuerdan los de Més a la presidenta del Consell.

El PP exige a Cladera que "respete la voluntad de la mayoría"

El portavos del PP en el Consell, Llorenç Galmés, ha mostrado su sorpresa con esta polémica porque “cuando Cladera se negó a iniciar una comisión de investigación sobre la explotación de menores tuteladas o a cesar la consellera Sofía Alonso por saltarse la cola de vacunación, tal y como pedía Més, los ecosobiranistas no pidieron tantas explicaciones”. Galmés, avisa a la presidenta insular, Catalina Cladera, que “no puede someterse a la voluntad minoritaria de Més y Podemos y tiene que respetar el acuerdo entre el Consell y el Real Mallorca”.