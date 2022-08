El PSOE se negó a negociar el acuerdo con el Real Mallorca pese a las exigencias de Més y Podemos

La crisis de confianza de Més per Mallorca y Podemos con su socio mayoritario, el PSIB-PSOE, se agrava. El conseller insular de Transición, Turismo y Deportes, Andreu Serra, rechazó las exigencias de sus socios de gobierno de parar el acuerdo de patrocinio con el Real Mallorca para poder negociarlo y debatirlo entre los tres partidos del Pacto antes de hacerlo efectivo. El Patronato de Fundación Mallorca Turismo convocó una reunión urgente de carácter extraordinario en la primera semana de agosto, cuando muchos estaban de vacaciones, e introdujo en el orden del día el acuerdo millonario con la entidad mallorquinista de manera unilateral. Minutos más tarde, el director insular de Transición y Ordenación Turística, Joan Gaspar, comunicó a los socios del PSIB-PSOE que habían incluido aquel punto, lo que encendió todas las alarmas porque no se conocía el anuncio hasta ese momento. Solo tenían constancia los socialistas, el Mallorca y el PP.

En aquel punto, los equipos de Més per Mallorca y Podemos iniciaron los contactos pertinentes para averiguar los detalles del tratado ya que una decisión así iba «en contra de los Acuerdos de Raixa». Fuentes de ambas formaciones reconocen que, durante las conversaciones con Serra, les pidió, si no el voto a favor, al menos la abstención o, incluso, no acudir a la reunión para que no contabilizara su voto. Esta propuesta de los socialistas enfureció a los partidos de izquierdas, que pusieron en marcha la maquinaria para contrarrestar el impacto de una noticia así y mostrarse desde el primer momento «totalmente en contra» del planteamiento del PSOE. Cuando los socios tienen constancia de que existe la convocatoria, se posicionan en contra y reclaman que retiren este punto del orden del día porque no hay acuerdo entre los miembros del Pacto ya que no va en consonancia con firmado los Acuerdos de Raixa.

Reunión urgente del Pacto

Més per Mallorca y Podemos exigen de forma directa una reunión urgente de revisión del Pacto en el Consell después de que este diario hiciera público que la líder socialista y su conseller insular de Turismo y Deporte, Andreu Serra, ocultaron durante semanas las negociaciones y el acuerdo al que habían llegado con el Real Mallorca por el que se comprometían a abonar a la entidad mallorquinista 1.815.000 euros, cantidad que será aportada en dos plazos y en la que también colaborará el Govern de les Illes Balears y el ajuntament de Palma. Los socios reclaman «toda la información» sobre los movimientos de los socialistas: «Si procede y no nos convencen, vamos a pedir responsabilidades a los principales implicados».

La vicepresidenta del Consell y portavoz de Podemos, Aurora Ribot, insiste en que «Mallorca necesita que este gobierno continúe desarrollando el proyecto acordado en Raixa». Por su lado, el conseller de Movilidad y dirigente de Podemos, Iván Sevillano, avisa de que pedirán que se aclare «toda la información» y, en caso de que sea necesario, «pediremos responsabilidades».

Por su lado, el coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, advierte de que los socialistas deben tener claro que «o se gobierna con nosotros o se gobierna con el Partido Popular. Que elijan y todos actuaremos en consecuencia».