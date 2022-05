El juez del juzgado de Manacor dictó ayer una sentencia absolutoria a favor del médico alemán, que dirige un consultorio en Santanyí, que fue investigado por realizar certificados de PCR falsificados. El galeno estaba citado ayer para comparecer en un juicio rápido celebrado en Manacor. Debía defenderse de la investigación policial, que se basaba sobre todo en un reportaje de la televisión alemana, que aseguraba que el médico había entregado un certificado de covid, en plena pandemia, sin haber realizado la correspondiente prueba al paciente. Por cada documento cobraba 80 euros.

Sin embargo, la fiscalía ha considerado que no existe ninguna prueba que demuestre esta acusación. El juicio no llegó ni siquiera a celebrarse, por lo que no fue necesario que el médico declarara. La fiscalía planteó que iba a solicitar la absolución, que fue aceptada por el juez.

El caso se destapó en el mes de abril del pasado año. Fue la televisión alemana la que denunció, a través de un reportaje emitido en el canal RTL, la actividad de este médico de Santanyí. En e l vídeo de investigación, el periodista Sascha Wintel, habló con algunos turistas, quienes le explicaban cómo el médico alemán les habría ofrecido expedirles certificados PCR falsos por unos 80 euros. El periodista, mediante una cámara falsa, también consiguió que le entregaran uno de estos documentos.

Este caso se destapó cuando el gobierno alemán exigía a sus ciudadanos que salían de viaje, al regresar al país y antes de pisar suelo germano, que presentaran un certificado médico que demostrara que no estaban contagiados.