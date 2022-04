La elección de Tòfol Milán como director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, en sustitución de Jaume Far, deberá esperar. El Pacto ha paralizado el nombramiento que debía ratificar el Parlament esta mañana por la falta de votos suficientes. La Ausencia de la presidenta Francina Armengol, que ha viajado a Montserrat para asistir al funeral del intelectual Josep Massot y Muntaner, y la posición contraria a Milán de Més per Menorca impiden que la izquierda tenga votos suficientes. Ello no sucederá con el nombramiento de Andreu Manresa como director general de IB3, ya que los menorquines si lo apoyarán y no será necesario el voto de Armengol.

Més per Menorca siempre se ha mostrado contrario de la elección de Milán al frente de la Oficina Anticorrupción, ya que fue cargo socialista durante la última legislatura de Francesc Antich, además de ostentar puestos de relevancia en el ayuntamiento de Calvià gobernando los socialistas. En cualquier caso, se espera que la próxima semana sí pueda nombrarse a Milán y la Oficina Anticorrupción deje de funcionar con una responsable en funciones. Tòfol Milán es en estos momentos el jefe del área de Ética Pública, Prevención e Integridad de la Oficina Anticorrupción, designado por su antecesor Jaume Far. Representa la continuidad en el equipo de Anticorrupción y tiene un extenso currículum en puesto de relevancia en la gestión pública. Lo que ocurre es que en todos ellos ha estado bajo la órbita socialista. Ha sido director general de Presupuestos del Govern e Interventor de la Comunidad con Antich. Asimismo, trabajó en el área económica de la Guardia Civil cuando Joan Mesquida era director general en tiempos de Zapatero. De igual modo, es funcionario y ha sido gerente y director general del ayuntamiento de Calvià con Margarita Nájera y con Alfonso Rodríguez.