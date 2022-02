La guerra entre Rusia y Ucrania encarecerá el precio de la energía. Así lo ha confirmado el director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera: "No me cabe ninguna duda de que será así. Hoy el petróleo ha batido un nuevo récord. Además, eso rompe con una previsión de que tensiones inflacionistas iban a menguar a partir de julio. Posiblemente, ya no será así", ha señalado.