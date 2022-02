El ataque de Rusia sobre territorio de Ucrania ha cogido por sorpresa a los residentes ucranianos en la isla, algo más de dos mil según el último censo. Uno de ellos es Oleg Zahiney, compositor musical que expresa su indignación y también su preocupación por la familia que tiene en Kiev.

"Esta mañana he hablado con mi madre y con mi mujer, que están en Kiev. Me cuentan que no hay pan, la gente hace cola para comprar lo que puede, los aeropuertos están cerrados y los trenes no funcionan. A una amiga de mi hija le ha despertado una bomba en Odesa, no sé cómo están allí las cosas", señala Zahiney. "Al final han conseguido sembrar el pánico", añade.

Este ucraniano recuerda que "la guerra empezó hace mas de ocho años", en referencia a un conflicto larvado en el este del país desde 2014. "Era muy difícil de creer que en pleno siglo XXI un avión pudiera lanzar bombas cerca de Kiev. Todos sabíamos de las tendencias suicidas de Putin, pero de golpe han empezado a bombardear todo el país. Es increíble que esté pasando esto, la gente no entiende nada", expresa Zahiney desconcertado.

Este músico señala que la vecindad con un país como Rusia ha sido siempre muy complicada. "Rusia es un Estado fallido, no tiene unas fronteras definidas pero quieren reconstuir su imperio. Allí para que haya un traspaso de Gobierno tiene que haber una revolución, y cien mil familias controlan todo el poder", indica.

Zahiney asegura que nunca ha habido problemas en Ucrania por la convivencia con una parte de la población que se declara prorrusa. "Ese nunca ha sido un problema, el problema siempre ha estado dentro de Rusia. De hecho, siempre han tratado peor a los rusos en su país que en Ucrania", zanja.