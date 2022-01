Un gimnasio de Mallorca ofrece test de antígenos a sus clientes no vacunados para que puedan entrenar

El sector del fitness es uno de los más castigados por la pandemia del coronavirus. Cuando los gimnasios empezaban a ver la luz al final del túnel con la eliminación de aforos en interiores y exteriores, la obligatoriedad del certificado Covid volvió a impactar de lleno en estos centros con multitud de bajas por parte de socios que no se han vacunado.

Sin embargo, un gimnasio mallorquín ha encontrado la manera de que los clientes que no tengan el pasaporte en regla puedan seguir entrenando en sus instalaciones. Joel Fitness Health Concept, ubicado en el número 4 de la calle Alfred Bonet de Palma, ofrece test de antígenos a sus socios no vacunados, una iniciativa que les ha permitido contrarrestar el impacto negativo de esta medida.

El primer día de 2022, el equipo empezó a ofrecer las pruebas diagnósticas, que realiza un profesional sanitario en las instalaciones del propio gimnasio, de forma que el cliente puede acceder al centro si obtiene un resultado negativo. Las pruebas se podrán realizar de 8h a 12h y de 16:30h hasta las 20.30h, horario en el que habrá disponible un enfermero en el establecimiento.

Según explica el dueño del negocio, Joel Moreu López, la iniciativa "sin duda alguna" compensa económicamente, ya no solo por las bajas que ha frenado, sino por todas las altas que ha atraído de clientes que no podían entrar a su centro deportivo habitual por no estar vacunado.

De esta forma, explica el responsable, los socios inmunizados se sienten seguros al saber que sus compañeros no están contagiados, y los que no se han inoculado el preparado contra el coronavirus pueden disfrutar de una alternativa para entrenar en un local en el que no se sienten discriminados, cuando parecía que tendrían que prescindir de este servicio al no tener el código QR.

Durante los diez primeros días de enero, Joel Fitness ofreció una promoción por la que la tarifa que abonan los nuevos socios incluía de forma gratuita dos test de antígenos por semana. Ahora, una vez agotado el plazo de la oferta, el gimnasio realiza ambas pruebas diagnósticas semanales por un suplemento de 20 euros que se suma al precio de la cuota.

"Si se utiliza bien, la prueba puede servir para entrenar hasta tres días", explica el dueño del centro. Si se realiza un lunes a las once de la mañana, se podría acceder a las instalaciones hasta el próximo miércoles antes de las once, por lo que el cliente habrá podido entrenar tres días seguidos.

Gracias a esta medida, el centro ha detectado hasta seis resultados positivos; socios que, lógicamente, no pudieron entrar al local. Además, recuerda el propietario del negocio, el test lo realiza un enfermero del grupo hospitalario Quirónsalud, de forma que la prueba se valida oficialmente, el usuario recibe un SMS para confirmar el resultado y el código QR que se genera sirve como pasaporte durante 48 horas.

El éxito de la iniciativa es tal que un solo día, detalla Joel, se han llegado a hacer unos 60 test, y en los pocos días que lleva activa se han realizado en total cerca de 300 pruebas diagnósticas.