El senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal preguntó ayer en la Cámara Alta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sobre el tren de Llevant. La titular de Transportes le contestó que "contemplará esta infraestructura cuando tenga la financiación disponible y la madurez técnica necesaria", La ministra Sánchez también le recordó a Vidal que "corresponde al Govern de Balears decidir y priorizar las infraestructuras a acometer en Balears".

Vidal calificó de "inexplicable" la respuesta de la ministra y, durante la sesión de control en el Senado, el senador autonómico de Més per Mallorca le recordó que "el Presidente Pedro Sánchez se comprometió a financiar esta importante infraestructura para Mallorca en el marco de un gran convenio ferroviario con el Govern". Vidal también consideró que la respuesta de la ministra "evidencia que nuestros compañeros de Pacto (en alusiones directas al PSOE) no es tan fuerte con el tren de Llevant como el de mi partido, Més per Mallorca, para una infraestructura que está contemplada en los Acords de Bellver del Pacto de Govern para esta legislatura". La pregunta concreta de Vidal, que obtuvo la respuesta ambigua de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue si el tren de la zona del Llevant de Mallorca se iniciaría durante esta legislatura.

Hay que recordar que hace ahora casi un año, en diciembre de 2020, el entonces conseller de Movilidad, Marc Pons, se reunió con los alcaldes de Artà, Manacor, Son Servera, Capdepera y Sant Llorenç y se comprometió a impulsar el proyecto del tren a la comarca del Llevant con la finalidad de que llegara hasta zonas turísticas, como es el caso de Cala Millor. Sobre la financiación, Pons indicó en aquel momento que no dudarían en tocar a la puerta del Gobierno central para conseguir el dinero necesario para su construcción.

Este proyecto fue una de las exigencias de Més en el acuerdo de gobernabilidad en 2019, con la finalidad de que se empezara a desarrollar esta misma legislatura. No obstante, un cambio de conseller, Pons por el ibicenco Josep Marí, la pandemia de la covid-19 y la falta de acuerdo con Madrid para firmar un convenio ferroviario con Balears, han dejado el proyecto en punto muerto.