Lluís Apesteguia: «En Més per Mallorca todos estarán cómodos tras el congreso»

En Més per Mallorca reina la inquietud tras las primarias del pasado domingo, especialmente en el actual aparato que perdieron contra todo pronóstico los comicios internos. A finales de noviembre deben celebrar un congreso que elegirá los órganos de decisión del partido y quienes tienen la sartén por el mango son los dos vencedores de las primarias: Lluís Apesteguia en el Govern y Jaume Alzamora en el Consell. Ayer, en declaraciones a este periódico, el alcalde de Deià lanzaba un mensaje de integración a las diferentes facciones de la formación ecosoberanista.

«En Més todos se sentirán cómodos y contentos tras el congreso de noviembre», aseguraba Lluís Apesteguia. El triunfador de las primarias, de esta forma, quería dejar claro que sus intenciones y objetivos son las de integrar a todos los sectores, tanto en la ejecutiva y la comisión permanente que se elegirá en noviembre, como en las listas electorales.

Apesteguia aseguró que todavía no se han puesto a trabajar en el congreso ni tampoco en la figura del coordinador o coordinadora. En el caso de que él no quiera asumirlo será una mujer, pero tampoco dejó claro que finalmente no decida dar el paso y asumir los dos puestos de responsabilidad, coordinador y candidato. «He hablado hoy (por ayer) con Maria Ramon, pero ha sido por temas municipales que nos afectan a las alcaldías», aseveró.

De todos modos, reconoció que en las próximas semanas se sentará con su contrincante en las primarias y alcaldesa de Esporles y con el todavía coordinador de Més y teniente de alcalde de Cort, Toni Noguera. En este encuentro se sentarán las bases del congreso del mes de noviembre y Apesteguia quiere que también participen los candidatos a las primarias en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora y Bel Busquets. En dicha reunión, Apesteguia expondrá su idea de partido que, según reiteró ayer, piensa acoger a todas las facciones y descarta por completo una crisis interna.

En los próximos días habrá un encuentro entre Apesteguia, Alzamora, Ramon, Noguera y Busquets

Més realizó las primarias antes del congreso con la finalidad de que los vencedores en los comicios internos, y candidatos a las elecciones en 2023, puedan modelar los órganos del partido para consolidar su liderazgo. Por ello, existe la inquietud, especialmente en el bando perdedor, sobre qué idea de partido quiere modular Lluís Apesteguia. Hay que tener en cuenta que el actual aparato de Més, que impulsó a su contrincante en las primarias, descabalgó en 2019 a la ejecutiva de la que formaba parte Apesteguia.

Yllanes: «Me preocupa un Govern del PP y Vox»

La victoria de Lluís Apesteguia en las primarias de Més no ha hecho más que incrementar los nervios en el Govern. Especialmente tras escuchar las proclamas del de Deià apuntando que se debe analizar el cumplimiento del Pacto y poniendo en duda el papel de Més en él.

El vicepresidente y líder de Podemos, Juan Pedro Yllanes, realizó ayer declaraciones al respecto en el programa Al Dia de IB3. Yllanes apuntó sobre los cuestionamientos del Pacto por parte de Apesteguia: «Me preocupa que la izquierda no esté unida y ello provoque un Govern entre el PP y la ultraderecha de Vox». No solo Yllanes está preocupado por las palabras del candidato de Més. El propio Apesteguia sabe que no era el favorito de Armengol.