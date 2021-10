Antoni Noguera deja la dirección de Més y abre la pugna por el control del partido

Así lo admitió a este periódico el propio Noguera, quien recordó que él llegó al puesto de coordinador «en unas circunstancias especiales y de crisis interna como una persona de consenso entre los diferentes partidos que conforman la coalición de Més per Mallorca». Noguera consideró que «si hay dos candidatos lo lógico es que la coordinación la asuma una mujer».

Noguera ya anunció en la ejecutiva de Més que él abandonaría el puesto de coordinador. Asimismo, el núcleo duro del partido se puso a disposición de los candidatos para «llegar fuertes al congreso».

En Més se abre ahora una nueva pugna para el control del partido que tendrá su culminación en el congreso. De forma especial habrá que ver qué peso asumen los afines del nuevo candidato, Lluís Apesteguia, en la ejecutiva del partido y que movimientos realizan desde el actual aparato de Més que el domingo perdieron las primarias con Maria Ramon.

A Apesteguia le gusta la fórmula de la bicefália: una persona coordinado y otra como cabeza de cartel. Entre los nombres que suenan para colocar como coordinador del partido destacan tres mujeres muy próximas a Apesteguia. Es el caso de la directora general de Cooperación, Laura Celià; la directora general de Menores, Marta Carrió, o la diputada Joana Aina Campomar.

Apesteguia no quiso adelantar cuál será su apuesta. En cualquier caso, Apesteguia admitió que «no me desagrada la fórmula de liderazgos compartidos». Sobre si el hecho de que haya dos hombres candidatos hace necesario colocar en el congreso a una mujer coordinadora, el nuevo líder de Més apuntó: «Considero que el feminismo no es solo colocar mujeres, pero creo que en una organización como la nuestra que defiende el feminismo debe haber mujeres liderando».

A la espera del ‘aparato’

El aparato de Més per Mallorca quedó bastante tocado tras las primarias del pasado domingo y la victoria por sorpresa de Lluís Apesteguia. No obstante, se da por seguro que intentarán conservar su cuota de poder en la nueva ejecutiva. En estos momentos, según fuentes consultadas en ambas partes, está todo en el aire a la espera de si se produce una integración de las dos candidaturas que el propio Lluís Apesteguia ha asegurado que provocará. De hecho tiene pensado reunirse con Maria Ramon en los próximos días. Asimismo, el vencedor de las primarias al Govern tiene un encuentro pendiente esta misma semana con Noguera para preparar el cónclave de noviembre.

Tras el congreso, Més analizará el cumplimiento del Pacto. Lluís Apesteguía indicó ayer que «no tiene sentido seguir en un pacto si se constata que no se cumple». Sobre estas afirmaciones del nuevo líder de Més, la portavoz parlamentaria del PSIB-PSOE, Pilar Costa, aseguró que esperan que Més siga siendo un «socio leal» del Govern.