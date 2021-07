La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la gran estrella política en el congreso del PP de Baleares. Ha querido estar presente en la elección de Marga Prohens como presidenta del PP de las islas.

A su llegada al Palau de Congresos ha sido recibido por los decenas de afiliados del partido que han asistido al congreso. Muchos de ellos no han querido desaprovechar la ocasión para fotografiarse con la líder madrileña. “No me he querido perder este congreso porque le tengo un gran cariño a Marga Prohens, porque es una buena compañera y sobre todo una gran política, que representa el futuro para Baleares”.

La presidenta de Madrid afirmó que en las islas hace falta “una nueva política que beneficie a la clase media, con principios liberales y de apertura al mercado”. Acusó al Gobierno de las islas de “buscar a sus enemigos en otras comunidades” y afirmó que en Baleares hace falta un cambio y una política similar a la que realiza en Madrid. “Hace falta un cambio y Prohens lo representa”.

Consideró muy equivocada la política desarrollada en las islas durante la pandemia. “No se puede realizar una política de cierres masivos, hay que buscar una fórmula mixta para luchar contra la pandemia, porque existen muchas familias que si cierran sus negocios se van directamente a la cola del hambre”.

“En Madrid hemos triplicado la capacidad sanitaria, sin perjudicar al empleo”, afirmó Díaz Ayuso.

La presidenta de Madrid retrasó su entrada en el auditorio porque tuvo que atender a muchos de sus seguidores, que quisieron hacerse una foto con ella. También se enfundó en un caluroso abrazo con la próxima presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens. Al entrar en el auditorio fue recibida con un fuerte aplauso.