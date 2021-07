Esta mañana se ha iniciado el XVI congreso autonómico del Partido Popular, donde está previsto que Marga Prohens, como única candidata, sea elegida presidenta de la formación política. El congreso lo ha inaugurado el secretario general del partido, Teodoro García Egea. Antes de su discurso se ha aprobado el informe económico del PP de Baleares, presentado por el secretario general de las islas, Antoni Fuster, quien ha asegurado que se ha logrado reducir la deuda en 600.000 euros.

En su discurso, Teodoro García Egea ha destacado la "valentía" de Marga Prohens al presentarse para presidir el PP de las islas. Ha agradecido el trabajo de Gabriel Company y ha señalado que ahora empieza "el cambio para Baleares".

La única candidata a presidir el partido, Marga Prohens, ha contado con el apoyo esta mañana de las principales figuras políticas nacionales del partido. Está prevista la presencia, entre otros, de Isabel Díaz Ayuso y del alcalde de Madrid, entre otros. El congreso lo cerrará el presidente nacional, Pablo Casado.

Marga Prohens se ha presentado con un discurso de ilusión, afirmando que no quiere representar una candidatura personalista, sino que deben formar parte todos los afiliados del partido. "Os pido un voto de cambio, de generosidad. Soy una persona que ha crecido en esta casa, que me habéis enseñado y me habéis corregido. Soy la marga prohens de siempre, de las nuevas generaciones de Campos. No tengo termino medio, que cuando me implico, me implico de verdad", señaló la candidata.

La diputada nacional se comprometió a "dejarme la piel, a trabajar para todos y a no parar hasta conseguir una alternativa. Quiero que me votéis para conseguir una nueva forma de gobernar, que me votéis por la ilusión de un nuevo proyecto y por la esperanza de que el cambio ya ha empezado".

."Me dejaré la piel, que trabajaremos y no pararemos hasta que logremos la alternativa de siempre. Voteis por otra forma de gobernar, que dejamos de ser unas islas tristes, para que la ilusión por la esperanza y el cambio que ya ha empezado.

Prohens presentó su equipo de 22 personas, que representan a afiliados de las cuatro islas. Destaca la presencia de Sebastiá Sagreras y de Mauricio Roviera. No ha anunciado todavía el nombre del secretario general.

"Quiero liderar un proyecto de amplia mayoría, un proyecto de múltiples sensibilidades y quiero que me voten convencidos y orgullosos para que p puedan decir que soy del partido popular", señaló Prohens.

La única candidata reconoció errores, pero denunció el trato injusto que han sufrido muchos de sus compañeros. "Hemos apostado por la regeneración del partido". Prohens aseguró que "El PP vuelve con más fuerza que nunca. No nos habíamos ido, pero ahora empieza la cuenta atrás para ganar a Armengol y para recuperar el gobierno en Baleares".