El Govern calcula que sólo 400 interinos serán fijos por llevar más de diez años en una plaza

El número de beneficiados en Balears del nuevo decreto del Gobierno central, que permite hacer fijos a los funcionarios interinos que lleven más de 10 años ocupando la misma plaza, será «residual» en las islas. Así lo calificó la directora general de Función Pública del Govern, Carmen Palomino, quien apuntó que por lo que respecta al Govern «entre 300 y 400 interinos de servicios generales se podrán beneficiar de esta resolución», sin contar a los trabajadores del IB-Salut y a los de Educación que van por otra vía y ahora no les afecta la nueva norma.

«Hay que mirar la letra pequeña del Real Decreto, los criterios y saber cómo queda al final de la tramitación para poder hacer un cálculo del número de funcionarios interinos que se podrán beneficiar. Pero consideramos que será residual el número de beneficiarios, ya que es muy difícil que un mismo interino haya permanecido más de 10 años en una misma plaza y sin que se convocaran oposiciones», explicó Carmen Palomino.

Los 300 o 400 empleados públicos interinos que el Govern calcula que se podrían beneficiar de la nueva norma del Gobierno pertenecen a la plantilla de servicios generales, que son los trabajadores de las oficinas de las diferentes conselleries.

El decreto del Gobierno

El revuelo se ha generado a raíz del acuerdo del pasado miércoles, en el marco de la reforma de los interinos que se debate en el Congreso de los Diputados, que permite a los trabajadores temporales de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada puedan adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar la fase de oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Así lo avanzó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa del Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, que pretende atajar la misma del 30% actual hasta el 8% como exige la Unión Europea. La cláusula de hacer fijos a los interinos que llevan más de 10 años en la misma plaza fue introducida a instancias de Esquerra Republicana y el PSOE y Podemos aceptaron en el último momento para poder sacar adelante la nueva norma en el Congreso de los Diputados.

En el caso de los trabajadores de la Comunidad Autónoma, que uniendo a sanitarios y docentes se acercan a los 32.000, existe una tasa de interinidad que está en los máximos de toda España, el 30% según confirmó la directora general de Función Pública del Govern. Ello significa que unos 9.000 funcionarios no tienen plaza fija y son interinos trabajando en la administración pública.

En el caso del Consell de Mallorca y de los ayuntamientos esta tasa puede llegar incluso al 40%, ya que en el Govern es cierto que durante el mandato del PP con José Ramón Bauzá (2011-2015) prácticamente no se convocaron oposiciones, pero sí en los últimos seis años, en concreto en 2018 y 2019. Sin embargo, en el Consell y ayuntamientos las convocatorias de oposiciones han sido escasas. Por ello, el Consell de Mallorca ha iniciado las negociaciones con los sindicatos para reducir el abuso de temporalidad en la administración insular. El Consell, según explicó la presidenta Catalina Cladera, mediará para que los ayuntamientos de Mallorca puedan dar pasos en reducir el número de interinos en sus oficinas, ya que también cuentan con una elevada tasa de interinos.

En el caso de los profesores interinos y los sanitarios, las administraciones públicas tienen un año más para reducir la temporalidad en sus plantillas. Sobre los docentes, la directora general de Función Pública, Carmen Palomino, aseveró que «es muy difícil» encontrar a un profesor que haya estado 10 años en una misma plaza, ya que habitualmente los interinos van rotando de un centro a otro y no están en la misma plaza.

Asimismo, hay que tener en cuenta que los docentes interinos que realizan sustituciones, cuando concluye el curso cesan en su puesto en un número considerable de casos.

En el IB-Salut, que también cuenta con muchos trabajadores interinos, explicaron ayer que esta reforma no les afecta en estos momentos. Según indicaron desde el Servei de Salut de Balears, El Real Decreto-Ley se refiere a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que regula la Función Pública. Los trabajadores del IB-Salut no están regulados por el EBEP, sino por el Estatuto Marco de los Trabajadores, por lo que la nueva norma no es de aplicación a los trabajadores del Servei de Salut, que son estatutarios.

No obstante, reconocieron que una vez se apruebe la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público sí que habrá que iniciar un proceso de extrapolación al Estatuto Marco de los Trabajadores para los casos de personal estatutario con más de 10 años de antigüedad en la misma plaza y que nunca se hayan convocado oposiciones.

De todas formas, en el caso del IB-Salut, según el Govern, también consideran que el número de interinos que podrán beneficiarse cuando se aplique también será residual. Al igual que los docentes, los sanitarios interinos acostumbran a encadenar diferentes sustituciones y salvo algunos casos concretos ninguna consigue estar más de 10 años en la misma plaza sin que se convoquen oposiciones para cubrirla.