Més, a tortas con su socio PSIB por devaluar el catalán en Educación

La orden del conseller de Educación, Martí March, que no establece requisitos concretos de catalán al profesorado de materias de arte, en concreto a los del Conservatorio y a la Escuela Superior de Arte Dramático de Balears (ESADIB), está provocando un serio encontronazo entre el PSIB y sus socios de Més. Los nacionalistas acusaron ayer a los socialistas de «deslealtad» al no haberles consultado dicha orden que «trastoca el requisito de catalán a los profesores del Conservatorio y la ESADIB». El sindicato STEI también se ha quejado de esta orden de March.

El diputado de Més Joan Mas recordó que «teníamos un compromiso con el PSIB de estar al corriente de cualquier acción que se pudiera tomar en materia de lengua». Más añadió también que han pedido una reunión «al mas alto nivel» y la «retirada inmediata» de la orden de March.

El pasado sábado el BOIB publicaba la orden de Educación que no establecería requisitos para este profesorado de artes. Desde Educación indicaron ayer que el requisito del catalán no se devalúa, en todo caso será la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de Balears (FESMAE) quien decida los requisitos en los dos organismos que gestiona.

Desde Més indicaron que la UIB, la Dirección General de Política Lingüística y el Consejo Escolar de las Balears «presentaron una serie de alegaciones que no han sido escuchadas por parte de la conselleria de Educación». El diputado Joan Mas aseguró que la «disposición adicional es ilegal y es una cuestión que tendremos que estudiar a fondo, ya que las acciones que se puedan derivar también serían ilegales, por ejemplo, las contrataciones».

Joan Mas: "El PSIB sabe que todas las decisiones en el ámbito lingüístico deben consensuarse con Més"

Hay que recordar que la Dirección General de Política Lingüística está gestionada por Més y en la última remodelación del Govern pertenecía a Educación. El PSIB decidió desplazarla a la nueva conselleria de Fondos Europeos, alejándola de las decisiones educativas en materia de lengua, aspecto que no gustó nada a sus socios nacionalistas.

Joan Mas envió ayer un duro tirón de orejas al PSOE: «Sabemos que para publicar una orden no es necesario que lo avale el Govern, pero todas las decisiones en el ámbito lingüístico deben consensuarse con Més».

Por su parte, el sindicato amigo de Més, Stei, criticó que Educación «ignore los acuerdos» que el Consell Escolar de Balears (CEIB) fijó, «por mayoría», para determinar las titulaciones que se deben tener a la hora de impartir clases «de y en lengua catalana». En Educación contestaron a los sindicatos recordando que la orden fue aprobada en la mesa de Educación por todos los sindicatos. El Stei les replicó que el compromiso de Educación era aplicar el mismo requisito de catalán que para los profesores de secundaria.