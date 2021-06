Prohens se suma a otros barones del PP y planea no asistir a Colón

De la misma manera que otros barones del PP como el presidente gallego Alberto Núñez-Feijóo, el castellanoleonés Fernández-Mañueco o el andaluz Juan Manuel Moreno, la futura líder del PP en Balears, Marga Prohens, tiene prácticamente descartada su asistencia a la manifestación contra los indultos a los presos del procés convocada en la plaza Colón. Si otros líderes territoriales de los populares han excusado su ausencia en compromisos de agenda, en el caso de la diputada balear lo que le impedirá asistir también sería un acto programado este fin de semana en Menorca.

La propia Prohens explicaba esta circunstancia al ser preguntada por sus asistencia el martes por la noche en una entrevista en el Canal 24h. La precandidata a la presidencia del PP tiene programado un acto de la campaña interna del partido el sábado en Menorca que le impediría estar el domingo en la concentración en Madrid. «Si pudiera encajarlo en la agenda iría», dejó la puerta abierta, no obstante, Prohens.

Sin embargo, en estos momentos se da prácticamente por descartada su asistencia y el PP balear se limitará a enviar una delegación, ayer todavía abierta. Ya en su entrevista publicada el martes de la semana pasada en este diario, la popular dejaba en el aire su participación en la manifestación, apelando a su agenda.

La ausencia de Prohens tampoco sería la única en el partido, donde barones como Feijóo, Mañueco o Moreno también han anunciado ya que no participarán, como tampoco lo hará el precandidato a la presidencia del PP valenciano, Carlos Mazón. Unas ausencia que se interpretan como una prevención para evitar una nueva foto de la mano de Vox.

Cabe recordar que el propio Pablo Casado anunció inicialmente que no asistiría y decidió en última instancia asistir aunque no como líder del PP, sino a título individual para tener una presencia más discreta en la marcha. De los barones populares, estarán tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente de Murcia, Fernando López-Miras.

En todo caso, pese a su ausencia, como portavoz adjunta en el Congreso, Prohens se ha manifestado en las últimas semanas contra los indultos a los presos del procés, que califica de «pago político de l Gobierno y de fin de Sánchez» y ha participado en la recogida de firmas contra los indultos organizada por el PP.

Bauzá confirma su asistencia

Prohens no será la única líder política de Balears que no asistirá a la manifestación. Según confirmaron ayer tanto desde Ciudadanos como desde Vox, ni la líder naranja Patricia Guasp ni el líder de la formación de extrema derecha en las ilsas, Jorge Campos, acudirán el domingo a la manifestación contra los indultos en la madrileña plaza de Colón. En ambos casos, también se atribuye a su agenda el no poder asistir.

Sin Prohens, Guasp ni Campos, ningún líder político de las islas estará presente en la movilización. Sí ha confirmado su asistencia a la marcha el expresidente del Govern y ahora eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá.

Tanto desde Ciudadanos como desde Vox sí asistirán cargos internos y militantes a título individual. En el caso del partido de extrema derecha, según informó la propia formación, que se espera que acuda un nutrido grupo de afiliados, pero desde Eivissa.

Cabe recordar que pese a su carácter político, la manifestación no está convocada por ninguno de los tres partidos sino por la plataforma Unión78 impulsada por la exlíder de UPyD, Rosa Díez, o nombres como María San Gil o el filósofo Fernando Savater.