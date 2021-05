Diputada en el Congreso y candidata a la presidencia del PP balear. La mujer elegida para relevar a Company y ser candidata del PP balear en 2023, Marga Prohens (Campos, 1982), pisa fuerte y cita a este diario frente al Hat Bar en un claro dardo a la presidenta Francina Armengol, el primero de muchos en esta entrevista

Nos ha citado para hacerle las fotos de esta entrevista delante del antiguo Hat Bar, popularizado por la polémica salida nocturna durante la pandemia de la presidenta Armengol. Toda una declaración de intenciones.

El Hat Bar es el símbolo de la manera de gobernar de Armengol: de la hipocresía de poner normas para que las cumplan los demás, de la soberbia del no pasa nada, de la mentira de que se llegara a negar; y está cerrado, como una víctima más de esta crisis económica por la persecución a la hostelería desde el Consolat.

Después de que pidiera disculpas por ello, ¿cree que el episodio la perseguirá hasta 2023?

Cuando en un momento muy duro, con normas muy duras, la persona que dicta las normas se las salta y lo intenta esconder, pierde la autoridad, y cuando la presidenta pierde la autoridad en un momento tan difícil como este es una mala noticia para Balears.

Como mucha gente dice, ¿se ha propuesto hacer de Ayuso?

No soy Isabel Díaz-Ayuso, soy Marga Prohens. Soy una mujer libre, que siempre he dado mi opinión en mi partido, que huyo de etiquetas y entiendo que Balears tiene un carácter y una personalidad propia, que no es Madrid, y que se verá reflejado en mi proyecto para el PP balear. Pero entiendo que la gente mire a Ayuso por cómo ha gestionado esta pandemia, sabiendo combinar salud y economía. Balears encabeza la caída del PIB, del empleo, de la facturación de la hostelería. Ayuso ha demostrado que había otra manera de gestionar, y es la que se ha premiado en Madrid.

Armengol defiende que con la tasa de mortalidad de la pandemia en Madrid, habrían muerto el triple de personas en Balears.

Madrid, con un flujo continuo de personas, no es Balears. Armengol dijo que la tasa mortalidad de Madrid es la mas alta del país cuando es falso. Lo que debería preocupar a Armengol es por qué la última comunidad en vacunas recibidas es Balears.

Con la incidencia de Madrid, no llegarían alemanes a Balears.

Según el ‘Sunday Times’, por la mala gestión de las fronteras y los aeropuertos, Balears seguirá en el ámbar del semáforo de Reino Unido, y no así las islas griegas.

Dé por hecho que Armengol le reprochará su abstención en la votación para que llegaran 855 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos de Balears. ¿Cómo lo explicará?

La propaganda tiene poco recorrido y basta hablar con las empresas y ver el enfado de las pequeñas empresas que ven que no podrán optar a estas ayudas. Nosotros nos abstuvimos por la cantidad de sectores que quedaban fuera y que a los que luego se tuvo que ampliar. Nos dijeron que eran 1.000 millones, al final son 855 y ahora veremos cuánto llega aquí y cuánto llega a los negocios.

«Ayuso ha sabido combinar salud y economía mientras Balears encabeza la caída de la facturación en la hostelería»

Habla de «proyecto de libertad». Cuando haya pasado la pandemia y las restricciones, ¿funcionará el lema de libertad como ha funcionado en Madrid?

La libertad en el PP no es una moda. El problema es que mucho me temo que en dos años quedarán las secuelas de lo que estamos viviendo hoy en día. Se está cronificando una pobreza y generando una nueva pobreza. Y en dos años se recordará que otras comunidades lo hicieron diferente.

¿Balears puede bajar impuestos como Madrid sin tener que hacer recortes en las cuentas?

Balears tiene que bajar impuestos precisamente para reactivar la economía. ¿Cuáles? En el congreso del partido se marcará la hoja de ruta no sólo del PP balear, sino del próximo Govern.

Tanto PSOE como Més dicen que con usted se impone la línea de José Ramón Bauzá. Sobre el tema lingüístico, que fue el más polémico con Bauzá, ¿que línea tendrá el PP de Prohens?

Si lo mejor que tienen para sacarme todo el ejército de asesores y francinos del Consolat es Bauzá, me preocupa que piensen la estrategia para el futuro de Balears. Además es una crítica cruel a Ciudadanos, que es donde milita Bauzá y que es hoy en día el socio prioritario de Armengol. Mi proyecto es de mayorías amplias, de convivencia y no de confrontación, y de resolver los problemas que preocupan en la calle.

¿Debe sonar el himno de España y se debe poner la bandera en los colegios de Balears?

Con 100.000 personas en paro y en ERTE que pueden convertirse en ERE, este no es un problema de los ciudadanos de Balears.

Me dirá que quiere gobernar sola, pero si lo necesita para ser presidenta, ¿recurrirá a Vox?

Estoy convencida de que si soy candidata encabezaré un proyecto para gobernar en solitario y no es una quimera: las elecciones de Madrid demuestran que hay un cambio de ciclo en España y la gente ha entendido que la manera de decir basta es votando al PP.

«Las elecciones de Madrid demuestran que hay un cambio de ciclo. No dependeré de Vox»

Pero si acaba dependiendo de Vox, ¿a qué no cedería nunca?

No dependeré de Vox.

¿Acudirá a la manifestación contra los indultos en Colón?

Armengol dice que no hay que judicializar el ‘procés’, que manga ancha para la gente que se ha saltado la ley. Me preocupa. No sé si iré o no a la manifestación porque llevo unos días que no llevo yo mi agenda, pero sí que habrá mucha gente del PP y también del PSOE. Los indultos son el pago político del Gobierno y el fin de Sánchez.

¿Que Biel Company no se presente a la reelección significa que no era el candidato idóneo para el PP balear para 2023?

Creo que hay demasiados pocos Biel Company, personas que deciden voluntariamente dejar la política y volver a la empresa privada. Ha dejado el partido en las mejores condiciones y sólo tengo palabras de agradecimiento.

¿Cómo hará usted oposición los próximos dos años sin estar en el Parlament, sino en Madrid?

Sería un problema si esto fuera un proyecto personalista, pero no lo es, confío en los diputados, en los consellers insulares y en la junta de Palma. Los partidos personalistas tienen el riesgo como hemos visto que caen sus líderes y cae el partido o, aún peor, que con los problemas que tienen los ciudadanos se dedican a pelearse por ver quien ocupa cada silla.

¿Teme que se le hagan muy largos los próximos dos años?

¿A mí o a Armengol? A mí no.