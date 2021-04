El Govern retrasa la firma de los 855 millones en ayudas para incorporar a sectores excluidos

La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció el pasado doce de marzo la llegada sin precedentes de mil millones de euros en ayudas directas e indirectas para las empresas afectadas por la pandemia en Balears, que debían llegar en un plazo de 40 días. Superado ese tiempo, las ayudas no sólo no han llegado sino que las islas son una de las comunidades que aún no ha firmado el convenio que debe permitir la transferencia del Gobierno. El Govern justifica esa demora en el trabajo para incorporar a sectores excluidos inicialmente y asegura que la rúbrica para las ayudas es ya «cuestión de días».