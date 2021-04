Son Llàtzer no percibe largas esperas de las visitas y mantendrá el protocolo

El hospital de Son Llàtzer, tras evaluar ayer martes la denuncia realizada por una usuaria a través de este diario, mantendrá el protocolo de seguridad para los visitantes de los enfermos ingresados. Este protocolo permite a un único familiar visitar a su allegado ingresado dos horas al día, de 13 a 14 horas al mediodía y de 19 a 20 horas por la tarde.

Relacionadas Quejas en Son Llàtzer porque las largas colas por la covid recortan el tiempo de visitas

La usuaria lamentó que las largas colas de familiares que esperan para entrar al hospìtal consumen buena parte del tiempo para visitar al allegado. La denunciante aseguraba que cuando conseguía acceder al centro hospitalario, ya habían transcurrido entre veinte y treinta minutos del tiempo de visita.

No obstante, en la comprobación realizada ayer martes no detectaron estas largas colas. "La gente suele llegar con una media hora de antelación y guardan cola. Y a la una (hora de inicio de la visita) solo había dos o tres personas esperando", han explicado desde Son Llàtzer rechazando por tanto variar un protocolo de seguridad que, han recalcado, han implantado para mejorar la seguridad de los pacientes durante esta pandemia. "Desde que lo hemos implantado, no hemos tenido ningún brote de coronavirus en el hospital", han revelado. Las colas que se forman para entrar en el hospital a consecuencia de los controles para verificar que solo entra un familiar por paciente se mantendrán por tanto. Pese a la denuncia cursada a este diario, en Son Llàtzer aseguran que no han recibido ninguna queja por este motivo.