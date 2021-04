El jefe del supercontagiador de Manacor: "Fue un golpe muy duro, tuvimos que cerrar el obrador de manera repentina"

"Estuvimos muchos días colgados sin poder trabajar, sólo quedamos sin confinar un repartidor y yo, precisamente por eso pude ir a poner la denuncia". Poco a poco buena parte de los 14 trabajadores del obrador de Can Tòfol fueron volviendo al trabajo "una vez se iban confirmando los negativos en las pruebas y había pasado el tiempo prudencial... cuatro más sí que tuvieron que pasar un confinamiento más largo", relata.

En estos momentos, según explica Barceló, "prácticamente hemos recuperado el trabajo y las ventas que teníamos antes de que todo esto pasara, no al cien por cien pero casi". De todas formas, el administrador reconoce que ya en aquellos momentos, a finales de enero, fue un golpe duro "porque esto no deja de ser un pueblo , alguna gente lo comentó y supieron que habíamos tenido que cerrar el obrador de manera repentina" . Afortunadamente no pasó lo mismo con las otras tres tiendas que llevan el mismo nombre, "que mientras tanto se pudieron suministrar con productos de otro horno, sin que notáramos un gran descenso".

"Teniendo en cuenta que las cifras ya no son las de antes de la pandemia, es cierto que este episodio nos hubiera podido hacer mucho daño, y más teniendo en cuenta que somos un negocio donde se trabaja con algo tan sensible como la comida. Afortunadamente del suceso hace tres meses y los clientes no perciben nuestros hornos como un lugar inseguro donde no deban ir. Creo que actuamos bien y nunca nos hemos escondido ", añade Barceló, que también ha podido recuperar buena parte de las tiendas y clientes a los que suministraba antes de tener que cerrar de manera forzada.