La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado hoy en Inca, donde ha visitado junto a la presidenta Francina Armengol el centro de vacunación ubicado en el polideportivo Mateu Cañellas, que el Govern está a la espera de lo que decida hoy la Comisión Nacional de Salud Pública con respecto a la posibilidad de administrar la vacuna AstraZeneca a los mayores de 65 años y sobre la “oportunidad” de poner la segunda dosis de la citada vacuna a las personas a las que ya se ha administrado la primera dosis de AstraZeneca. “En la comisión se planteará en qué momento hay que administrar la segunda dosis y si es oportuna o no una sola dosis de momento”, ha señalado la consellera Gómez, que ha añadido que “estamos revisando todos los estudios” al respecto. “La Agencia Española y el Ministerio ofrecerán información y en base a ello se tomarán las decisiones de manera consensuada”.

Gómez ha destacado que las personas a las que se ha administrado una sola dosis, que son la gran mayoría, “obtienen una efectividad del 70 por ciento a las tres semanas” y que “el 95% de ellas no ingresan porque la efectividad es muy alta”. Actualmente, en Balears se han administrado 181.000 vacunas y solo 51.000 personas ya tienen las dos dosis. Asimismo, la consellera ha subrayado que en la comunidad solo un cinco por ciento de vacunados han sufrido efectos secundarios graves, con ningún caso registrado de trombosis. Respecto a la posibilidad de administrar la vacuna AstraZeneca a los mayores de 65 años, Gómez ha explicado que “hay evidencias científicas de que se puede administrar AstraZeneca a los mayores de 60 años hacia adelante, sin límite de edad”. Por ahora, esta vacuna se administra a las personas de entre 60 y 65 años de edad, pero “esto no quiere decir que no pueda cambiar” porque “los criterios son cambiantes”. En Balears hay 63.000 personas de entre 60 y 65 años, de las cuales 14.000 personas ya han recibido la vacuna.

Respecto a la recepción de vacunas, la consellera ha añadido que la compañía “más segura” es Pfizer, que a partir de ahora enviará a Balears 23.000 dosis semanales. En cambio, la vacuna AstraZeneca ha remitido 25.000 dosis esta semana pero de momento “no ha confirmado el resto de semanas”. También ha asegurado que se han producido muy pocos casos de personas que se hayan negado a recibir la vacuna AstraZeneca. “En Inca se administraron ayer 420 vacunas y solo faltaron diez personas porque tal vez no podían venir; cuando se llama a la gente para vacunarse, la gente lo acepta”, apunta. Gómez se ha referido a la posibilidad de ampliar la vacunación con la vacuna rusa Sputnik, aunque actualmente “en Balears y España hay unas normas que impiden comprar medicamentos no regulados por la Agencia Europea del Medicamento; Sputnik está en evaluación continua y no se ha descartado, pero de momento no se ha decidido comprar esta vacuna mientras no haya sido aprobada por las agencias”.

Por su parte, la presidenta Francina Armengol ha valorado de forma positiva los resultados del proceso de vacunación en Balears. “Ya llevamos más de 38 días sin contagios entre los vacunados en las residencias; las vacunas funcionan”. También se ha referido a la necesidad de “hacer una desescalada lenta” una vez finalice el estado de alarma y ha asegurado que la abogacía de la Comunidad Autónoma “estudia el marco jurídico” que tienen las comunidades para adoptar sus propias decisiones al respecto, pero “debemos hablar con el gobierno de España para ver si piensa hacer un marco jurídico que permita estas decisiones”. “Nosotros siempre hemos pedido el aval del TSJB y lo hemos obtenido a la hora de aplicar las medidas, lo que nos aporta una seguridad en relación a las decisiones que podamos adoptar cuando termine el estado de alarma”, ha añadido la presidenta. Armengol ha apuntado que “de momento se mantendrá el toque de queda hasta las 22 horas durante quince días más, porque es una herramienta fundamental”.