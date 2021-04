La Policía Nacional ha impedido este jueves la instalación de una mesa informativa sobre los supuestos efectos negativos de la vacunación contra la covid a las puertas del Hipódromo de Manacor, donde hoy ha comenzado a inmunizarse la población de la comarca, han informado fuentes sanitarias.

El propósito de este acto era advertir a las personas sobre las posibles negativas consecuencias de las vacunas, para lo cual han desplegado inicialmente una pancarta.

Entre el material que pretendían repartir había un panfleto en el que se afirmaba: "¿Ratas de laboratorio? No gracias".

Esta protesta ha sido convocada por el grupo Baleares Acción, que está en contra de la vacunación por sus efectos negativos.

En un comunicado a través de la red Telegram, este grupo alude al inicio del "sacrificio en Manacor" y critica que las autoridades sanitarias "en ningún momento" aportan información sobre qué es "exactamente" la vacunación y los graves riesgos que conlleva, que "superan a los beneficios".

En principio, los activistas "antivacunas" preveían estar a las puertas del hipódromo desde las ocho de la mañana a las diez de la noche, pero los agentes se lo han impedido.

"Esta vacuna no es una vacuna, no es necesaria, no es eficaz y es peligrosa, conoce los riesgos, ayuda a difundir", afirma Baleares Acción en un mensaje de este grupo en Telegram que tiene unos 2.400 suscriptores.